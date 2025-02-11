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三都「旺季不旺」買氣慘 房仲曝內部數據：有讓利就回升

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

自銀行房貸緊縮、央行祭出第七波信用管制，房市移轉量迅速下滑。房仲統計七都去年第4季旺季建物買賣移轉棟數，和前季相比，全數下降，其中新北、新竹、台南移轉棟數更較去年同期大減25%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，銀行房貸緊縮和第七波選擇性信用管制，嚴重影響民眾的購屋能力，造成移轉棟數減少，更讓傳統交易旺季出現「旺季不旺」的情況。

陳金萍表示，根據內政部資料，和前一年同期比，台中和高雄2024第4季建物買賣移轉棟數年增率減幅較低，桃園甚至仍有成長，主要原因是內政部的建物買賣移轉棟數包括預售屋交屋數據。

她表示，桃園、台中和高雄都是過去幾年預售市場交易爆量的都會區，加上建商通常會趕在年末完成交屋，因此這三都2024年第4季年增率未有明顯減幅。

至於台北市，因住宅需求穩定，雖受衝擊但影響有限，因此2024年四個季度的年增率增減幅都相對和緩。

陳金萍表示，近幾年來全台房價上漲有感，在沒有充足的房貸資金支持下，民眾購屋難度增加不少，再加上房貸利率調升，進一步壓縮民眾的負擔能力。

展望2025年，若銀行房貸緊縮和第七波選擇性信用管制持續影響，民眾的購屋能力難以提升，房市要重現2024上半年的榮景頗有難度。

但是觀察永慶房產集團內部交易數據，在2024年末，隨著部分屋主讓利求售，房市交易量便有所回升。陳金萍指出，這說明買氣仍在，只要買賣雙方價格認知差距縮小，就有利加速成交，因此價跌幅度將決定交易量回穩的速度。

全台與七大都會區2023、2024各季建物買賣移轉棟數／永慶房屋提供
全台與七大都會區2023、2024各季建物買賣移轉棟數／永慶房屋提供

房仲 房市 房貸

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