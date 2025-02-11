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婚宴業者御嵿國際拚轉型 朝拓展品牌布局與跨國經營發展

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
御嵿國際董事長孫正強。記者林海／攝影
御嵿國際董事長孫正強。記者林海／攝影

婚宴業者御嵿國際拚轉型，董事長孫正強表示，將朝拓展品牌布局與跨國經營兩大策略發展進行，除拓展鴨覓、頂鮮與燒肉牛匠等品牌餐廳，搶攻大型商場型餐飲市場，以及國際級工商宴會商機；同時，跨國經營觸角的第一步已鎖定日本，上半年即可見營收貢獻挹注，目標3年內海外營收占2成以上。

在拓展品牌布局方面，孫正強表示，將同步推展商場型品牌餐廳及高端餐飲體驗服務，去年12月結合旗下經典烤鴨餐廳「晶粵軒」的烤鴨及港點菜單，並融合台灣小吃的在地元素，全新打造的烤鴨餐廳「鴨覓」，開幕以來單周營收貢獻即超過百萬元，為公司成功拓展百貨商場店的新里程碑，目前規劃今年「鴨覓」將再拓展一間分店，明年再拓展兩間分店，以達成品牌初步規模效益。

此外，御嵿規劃旗下的頂鮮海鮮餐廳，將於今年下半年正式進駐大巨蛋商城，未來並規畫於高雄左營與亞灣區開設更大規模的頂鮮海鮮餐廳，搶攻南台灣頂級海鮮餐廳市場，並預計今年第三季末陸續於信義商圈與竹北開設京都燒肉牛匠。

孫正強也說，御嵿近期亦將營運觸角向上延伸至高端餐飲體驗服務領域，繼去年下半年成功將海峽會餐廳併入集團版圖後，今年將進一步優化海峽會的空間服務與菜單設計，以獨立包廂的方式提供高端日式燒肉及懷石料理，並融入頂級海鮮饗宴，期滿足金字塔頂端食客難得的美食體驗。

在跨國經營方面，孫正強說，御嵿已於2月2日與日本出雲総業正式簽約，共同於熊本縣菊陽町打造九州地區首座日台複合式宴會館「日台会館 Palais de Formosa」，正式將營運觸角伸向海外。

御嵿表示，「日台会館」緊鄰台積電JASM熊本工廠，將可望與高科技產業共同創造地區經濟繁榮，並以文化與美食為核心，為台日廠商及消費族群，提供各式商務宴會與活動社交服務，成為促進日台友誼與經濟合作的重要平台。

海鮮 烤鴨 餐飲

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