央行重手打炒房嚇阻力有多大？去年第4季這三都買氣嚇掉25%

永慶房產集團比較2023年與2024年各季度建物買賣移轉棟數數據和年增率變化，觀察「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」對房市的衝擊力道，發現六都暨新竹縣市在2024年第4季的建物買賣移轉棟數全數較前季下降，其中新北市、新竹縣市、台南市三都會區的移轉棟數更較去年同期大減25%！

自「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」於2024下半年開始發酵後，民眾的購屋負擔能力明顯受到衝擊，2024下半年房市移轉量迅速下滑。觀察內政部建物買賣移轉棟數數據，2024年第3季除桃園市和台中市的建物買賣移轉棟數仍持續成長外，其餘主要都會區都出現減少。與2023年同期相比，除台中市外，其餘都會區年增率也都較前一季下滑。

到了2024年第4季，六都暨新竹縣市的建物買賣移轉棟數持續較上一季減少。在年增率部分，除桃園市仍有正成長之外，其餘都會區都出現負成長。其中新北市、新竹縣市、台南市年減幅約在25%左右，減幅相當驚人。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」嚴重影響民眾的購屋能力，造成移轉棟數減少，更讓傳統交易旺季出現「旺季不旺」的情況。

針對2024年第4季建物買賣移轉棟數年增率減幅較低、甚至是仍有正成長的桃園市、台中市和高雄市三縣市。

陳金萍分析，內政部的建物買賣移轉棟數包括預售屋交屋數據，桃園市、台中市和高雄市都是過去幾年預售市場交易爆量的都會區，再加上建商通常會趕在年末完成交屋，是這三都2024年第4季年增率未有明顯減幅的可能原因。

至於台北市，陳金萍指出，因住宅需求穩定，雖受衝擊但影響有限，因此2024年四個季度的年增率增減幅都相對和緩。