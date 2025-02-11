快訊

幕後／修法跟不上罷免進度 藍抗罷免從防守轉為全面迎戰

你吃的羊肉是羊肉嗎？消基會檢測「豬羊變色」近五成

傳牽線習近平辦公室 促「柯文哲配郭台銘」選總統？張顯耀回應

央行重手打炒房嚇阻力有多大？去年第4季這三都買氣嚇掉25%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
觀察「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」對房市的衝擊力道，發現六都暨新竹縣市在2024年第4季的建物買賣移轉棟數全數較前季下降，其中新北市、新竹縣市、台南市三都會區的移轉棟數更較去年同期大減25%。永慶房產集團提供
觀察「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」對房市的衝擊力道，發現六都暨新竹縣市在2024年第4季的建物買賣移轉棟數全數較前季下降，其中新北市、新竹縣市、台南市三都會區的移轉棟數更較去年同期大減25%。永慶房產集團提供

永慶房產集團比較2023年與2024年各季度建物買賣移轉棟數數據和年增率變化，觀察「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」對房市的衝擊力道，發現六都暨新竹縣市在2024年第4季的建物買賣移轉棟數全數較前季下降，其中新北市、新竹縣市、台南市三都會區的移轉棟數更較去年同期大減25%！

自「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」於2024下半年開始發酵後，民眾的購屋負擔能力明顯受到衝擊，2024下半年房市移轉量迅速下滑。觀察內政部建物買賣移轉棟數數據，2024年第3季除桃園市和台中市的建物買賣移轉棟數仍持續成長外，其餘主要都會區都出現減少。與2023年同期相比，除台中市外，其餘都會區年增率也都較前一季下滑。

到了2024年第4季，六都暨新竹縣市的建物買賣移轉棟數持續較上一季減少。在年增率部分，除桃園市仍有正成長之外，其餘都會區都出現負成長。其中新北市、新竹縣市、台南市年減幅約在25%左右，減幅相當驚人。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」嚴重影響民眾的購屋能力，造成移轉棟數減少，更讓傳統交易旺季出現「旺季不旺」的情況。

針對2024年第4季建物買賣移轉棟數年增率減幅較低、甚至是仍有正成長的桃園市、台中市和高雄市三縣市。

陳金萍分析，內政部的建物買賣移轉棟數包括預售屋交屋數據，桃園市、台中市和高雄市都是過去幾年預售市場交易爆量的都會區，再加上建商通常會趕在年末完成交屋，是這三都2024年第4季年增率未有明顯減幅的可能原因。

至於台北市，陳金萍指出，因住宅需求穩定，雖受衝擊但影響有限，因此2024年四個季度的年增率增減幅都相對和緩。

房貸

延伸閱讀

桃園兒美館為台灣燈會變身！不只燈光秀，還能遠眺寶可夢

開學了！桃警護送學童上課 扮大頭娃娃宣導添快樂氣氛

桃市力推免費有機營養午餐 「鹼性電解水」洗菜更安心

開學前夕！桃園腸病毒就診破6千人次 創5年同期新高

相關新聞

桃市府邀業界參訪桃金企業得主明基材料 邁向國際城市

桃園市經濟發展局今天辦理桃金企業獎企業觀摩，市長張善政率市府團隊，邀請第一屆「桃金企業」得獎、入圍公司代表參訪「ESG幸...

婚宴業者御嵿國際拚轉型 朝拓展品牌布局與跨國經營發展

婚宴業者御嵿國際拚轉型，董事長孫正強表示，將朝拓展品牌布局與跨國經營兩大策略發展進行，除拓展鴨覓、頂鮮與燒肉牛匠等品牌餐...

央行重手打炒房嚇阻力有多大？去年第4季這三都買氣嚇掉25%

永慶房產集團比較2023年與2024年各季度建物買賣移轉棟數數據和年增率變化，觀察「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管...

去年六都購屋最多都會區桃園市奪冠 每百戶就有5.2戶買房

據六都地政與民政局資料，盤整六都2024年家戶購屋比，其中以桃園市達5.2%最多，象徵桃園市平均每百戶就有五戶在2024...

機捷A9、A19站住宅標租案 鐵道局25日舉辦招商說明會

交通部鐵道局2月6日公告機捷A9站（林口站）及A19站（桃園體育園區站）共計62戶住宅標租案，本案採公開標租方式租予租賃...

屋主開價鬆動了！六都中台南市降幅8.7%最大 這都降價數量最多

屋主不撐了？據台灣房屋統計內部整體待售物件資料發現，目前全國共有3,431間待售房屋的開價下修，物件房價平均降幅約8.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。