去年六都購屋最多都會區桃園市奪冠 每百戶就有5.2戶買房

據六都地政與民政局資料，盤整六都2024年家戶購屋比，其中以桃園市達5.2%最多，象徵桃園市平均每百戶就有五戶在2024年買房。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，去年第3季因央行重手打炒房衝擊，讓去年第4季全台買氣下挫，惟2024年上半年因買盤暢旺，加上有新青安優惠房貸等因素催動，交易保持一定量體，以致去年六都家戶購屋比居三年高點。

綜觀去年六都家戶購屋比，六大都會區以桃園市達5.2%最高，之後依次為台中市4.9%、高雄市3.9%名列亞軍與季軍。而台北市則以2.8%敬陪末座。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，桃園市房價相較雙北市親民，且機場捷運議題，讓沿線各站創造通勤購屋量，加上近年來產業園區帶動人口紅利，在地換屋、首購需求不斷，致使去年家戶購屋比仍處高檔。