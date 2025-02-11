快訊

NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

金價寫歷史！銀樓每錢站上12,000元 臺銀黃金存摺最高3,122元

家居業看好房市修繕剛需 商億-KY迎關稅戰轉單

中央社／ 台北11日電

家居業者看好，今年台灣房市逐步往自住剛需靠攏，居家修繕動能持續，國際上則關注川普關稅戰牽動的效應，商億-KY擁柬埔寨廠區，近期因美國對中國加徵關稅，美系客戶訂單持續加班趕工。

家具製造服務大廠商億-KY表示，美國總統川普對中國額外加徵10%關稅，強化去中化效應，再加上川普嚴格執行非法移民驅離政策，預計將加劇美國本土製造業訂單外移，柬埔寨廠區極力提升稼動率，以迎合美系客戶成為其主要代工廠。

商億-KY表示，中國廠區在先前積極開發新客戶有成的效應下，今年將增加產能利用率，中國與柬埔寨的兩大廠區可望迎來加乘效應。

台灣連鎖家具龍頭詩肯受惠農曆年前消費旺季、家具汰舊換新潮帶動，1月營收為歷史單月第3高的紀錄，詩肯預期，今年表現將自去年的谷底反彈。

詩肯表示，去年的房市自下半年政府出重手打炒房、銀行貸款緊縮後，交易量急凍，但各界也預期，今年房市交易將逐步往自住剛性需求靠攏，房價雖不致於大幅鬆動，但並不缺進場時機，因此對家具市場來說，仍是好消息。

詩肯也指出，雖然川普開啟新一輪的關稅戰，對台灣來說目前未被波及，但地緣政治因素若能夠消弭，對國際貿易來說仍是利多。

特力集團有貿易和零售兩大事業體。特力指出，自2024年以來，貿易事業營收顯示，歐美客戶庫存去化情況已明朗化；全球貿易環境目前仍受通膨改善速度、降息時間表，及美國全面高關稅等不確定因素影響，特力將加速推動供應鏈全球化布局。

零售事業體方面，特力指出，1月營收受惠農曆新年，消費者對換新家具、改善居家環境的需求，及年節前裝修與修繕活動增加，帶動銷售動能。

振宇五金表示，1月展現春節旺季的強勁需求，加上地震災損修繕推動，嘉義以南的門市1月業績成長幅度達22%，2025年將持續拓展北部市場，董事長曾善預估，今年營運可望持續雙位數成長。

受惠於智慧家電浪潮，百貨業家電通路領導品牌集雅社1月營收4.78億元，年增11%。聚焦美國市場的地板建材商寶陞1月合併營收為歷年同期次高，集團持續深化美國加州、德州、佛州3大重點區域，認為美國加州洛杉磯野火災後重建計畫也可帶動當地需求。

營收 美國 關稅

延伸閱讀

川普揚言提議終止停火 限哈瑪斯2月15日前釋放人質

執意徵關稅！川普預告周二前宣布對等關稅：他國長期占美便宜

川普稱就職後再和習近平通話：我們有很好的私交

川普質疑美國國債真實性 網憂「賴帳」風險：恐拖累美債信用

相關新聞

央行重手打炒房嚇阻力有多大？去年第4季這三都買氣嚇掉25%

永慶房產集團比較2023年與2024年各季度建物買賣移轉棟數數據和年增率變化，觀察「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管...

去年六都購屋最多都會區桃園市奪冠 每百戶就有5.2戶買房

據六都地政與民政局資料，盤整六都2024年家戶購屋比，其中以桃園市達5.2%最多，象徵桃園市平均每百戶就有五戶在2024...

機捷A9、A19站住宅標租案 鐵道局25日舉辦招商說明會

交通部鐵道局2月6日公告機捷A9站（林口站）及A19站（桃園體育園區站）共計62戶住宅標租案，本案採公開標租方式租予租賃...

屋主開價鬆動了！六都中台南市降幅8.7%最大 這都降價數量最多

屋主不撐了？據台灣房屋統計內部整體待售物件資料發現，目前全國共有3,431間待售房屋的開價下修，物件房價平均降幅約8.2...

新板特區拼圖又多一塊 老公寓變身24層大樓完工

新板特區拼圖又多一塊，新北市都市更新處表示，板橋中山段都更案於113年12月18日取得使用執照，新居完工落成，預計202...

台南地政用網路代替臨櫃 二空都更移轉登記307件快速完成

台南市推動重大建設，近年來都市發展迅速，帶動區域房市交易熱絡，地政局也積極推動地政服務智慧化，提供網路申辦等多元管道，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。