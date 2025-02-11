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信義房屋MA 年薪百萬、實習生上看35K！招募啟動

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋暨信義企業集團長期關注人才培育，透過完整的職涯發展計畫與多元學習資源，打造堅實的企業人才布局，宣布啟動2025年儲備幹部計劃（MA計劃）及菁英幕僚暑期實習生招募。（圖:信義房屋提供）
信義房屋暨信義企業集團長期關注人才培育，透過完整的職涯發展計畫與多元學習資源，打造堅實的企業人才布局，宣布啟動2025年儲備幹部計劃（MA計劃）及菁英幕僚暑期實習生招募。（圖:信義房屋提供）

近年來，台灣企業在缺工與高端人才競爭加劇的環境下，如何吸引並培養潛力關鍵人才，成為企業永續發展的核心競爭力。信義房屋暨信義企業集團長期關注人才培育，透過完整的職涯發展計畫與多元學習資源，打造堅實的企業人才布局，10日宣布啟動2025年儲備幹部計劃（MA計劃）及菁英幕僚暑期實習生招募，以高規格培訓及具競爭力的薪資福利，積極網羅優秀人才。其中，MA計劃以保障年薪120萬的優渥條件，加上海外歷練機會；菁英幕僚暑期實習則提供上看35k薪資吸引人才，展現企業對人才培育的高度重視。

「對其他公司來說，MA計劃可能只是提升形象的選擇，但對我們而言，MA是為滿足人才需求而非選擇，更是推動企業成長的關鍵力量。」信義企業集團人資長黃吉良表示，集團重視核心價值與企業理念實踐，培訓過程強調品格塑造，而非只看績效表現，擁有龐大的事業群和豐富資源，為人才流通與輪調提供無限可能。

作為全台唯一不動產業集團的經營管理儲備幹部計劃，信義集團MA計劃強調「Make your own way」，兩年打造三跨職涯：兩年培訓期間分為四個階段，從必修房仲核心業務到幕僚單位，每半年進行輪調，協助人才快速累積多元知識及關鍵職能，更提供海外歷練機會，有機會前往馬來西亞或日本等海外據點，落實三跨職涯：跨領域、跨國界、跨集團的發展機會，開展陡峭成長的職涯路徑！

為確保MA學習成效，信義集團推出全方位輔導機制，安排專屬Buddy、Coach和Mentor，分別在軟實力養成、專業發展與職涯規劃提供支持與指導。完訓後將依個人能力及職涯志願進行職缺媒合，未來可在集團中發揮影響力。

此外，信義企業集團為了讓更多學子了解不動產產業面貌，培養下一代潛力人才，加碼推出為期兩個月的菁英幕僚暑期實習計畫，薪資上看35k，為未來職涯打下堅實基礎。兩個月的計劃期間有專屬職場教練陪伴，大家不僅能體驗房地產全產業鏈的精髓，還能從中探索自身的潛能， 透過參與生成式AI機器人、區域品牌聲量、居家生態圈拓展等多元創新專案累積實務經驗，表現優異者更有機會至海外進行集團參訪，一起見證信義企業集團落實ESG的行動。

本次招募自即日起至2025年4月7日止，MA計劃歡迎海內外學士（含）以上畢業的新鮮人、兩年內工作經驗者報名；暑期實習計畫則開放給大三至碩二在學生申請。黃吉良強調，信義企業集團正值蓬勃發展階段，願意提供充分的舞台與發展機會，吸引更多優秀人才加入行列。

信義企業集團將自2月下旬起舉辦實體與線上說明會，詳細場次資訊可詳看信義房屋官網、官方粉絲專頁及Instagram，更多詳情可洽下列網頁瞭解：

信義房屋官方網站：（https://hr.sinyi.com.tw/campus

MA計劃招募網頁：（https://hr-event.sinyi.com.tw/MA/

菁英幕僚暑期實習招募網頁：（https://hr-event.sinyi.com.tw/staff-intern/

信義房屋官方粉絲專頁：（https://www.facebook.com/sinyifans

信義房屋人才招募Instagram：（https://www.instagram.com/sinyi.hr/

信義房屋 實習 職涯

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