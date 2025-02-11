機捷A9、A19站住宅標租案 鐵道局25日舉辦招商說明會

交通部鐵道局2月6日公告機捷A9站（林口站）及A19站（桃園體育園區站）共計62戶住宅標租案，本案採公開標租方式租予租賃住宅包租業者，再由該業者維護管理並租予次承租人居住使用，3月26日下午5時截止收件，鐵道局今天再宣布2月25日舉辦招商說明會，有意參與者19日上午9時前線上報名。

本次標租案有2標。第1標為機場捷運A9站（林口站），包含地上12層至14層的54戶住宅，及地下4層的18席汽車停車位，社區毗鄰公車轉運站、中山高速公路交流道、三井OUTLET及環球購物中心，交通便捷，生活機能完善。

第2標為機場捷運A19站（桃園體育園區站），包含地上6層至7層的8戶住宅，及地下4層的6席汽車停車位，社區周邊有許多景點及公共設施，像是樂天桃園棒球場、桃園市立美術館及青塘園，機捷1站可到高鐵桃園站。

鐵道局說，標租的房地，由投標人自行至現場勘察瞭解房地現況，另鐵道局在今年2月25日至3月5日上班時間，受理預約參觀房屋內部現況（逾期不受理），並安排時間派員引領參觀。

全案投標須知、房地包租契約書（格式）及其相關附件的詳盡內容，可在本案公告期間逕自鐵道局網站的「最新消息」中下載（ https://reurl.cc/L5r3nX ）。所有投標文件應於3月26日（周三）下午5時前，以掛號郵件寄達「新北市政府郵局43號信箱」（以寄達之郵戳為憑），逾期恕不受理；以親送或其他方式送達鐵道局者，恕不受理。

另外，鐵道局2月25日（周二）下午2時，在台北新板希爾頓飯店宴會廳–2樓如意C廳（新北市板橋區民權路88號）舉辦說明會，擬藉由本案標的及招商文件說明，協助潛在投標人進行投資評估，有意參與者須在19日上午9時前線上報名。