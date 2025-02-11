屋主開價鬆動了！六都中台南市降幅8.7%最大 這都降價數量最多

屋主不撐了？據台灣房屋統計內部整體待售物件資料發現，目前全國共有3,431間待售房屋的開價下修，物件房價平均降幅約8.2%，六都當中以台中市調降開價的案件最多，達891件，占全國比重26%。

其中，降幅最大的是台南市8.7%，顯示這波政府重手打炒房，重劃區多的都會區因供給量大，屋主價格率先鬆動。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，六都當中以台中市的開價下修的案件最多，主要是近年台中的新興重劃區開發熱絡，整體供給量相對豐富，在景氣收斂下，釋出的讓利案件也相對多。

陳定中指出，台北市則因土地開發飽和，住宅市場待售量體本就不多，長期供不應求，且台北市建設多、機能強，價格支撐性高，所以降價物件量有限，讓利力道也相對輕。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年第4季以來，政府辣手打炒房衝擊買氣，在銷售速度放緩之下，部分屋主心態略有軟化，使降價物件增加，對於今年想撿便宜的民眾而言，正好是可以伺機而動的機會點。

不過，張旭嵐指出，購屋除了比價格之外，也有兩點提醒，第一，首購族先避開機能未到的蛋殼區；第二，若入手降價老屋，須同時評估裝修成本和市場行情，才有機會挑到實在好貨。