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新板特區拼圖又多一塊 老公寓變身24層大樓完工

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
更新前照片。圖／新北市都更處提供
更新前照片。圖／新北市都更處提供

新板特區拼圖又多一塊，新北市都市更新處表示，板橋中山段都更案於113年12月18日取得使用執照，新居完工落成，預計2025年4月辦理點交，2025年下半年住戶入住新家。

都更處表示，新板特區計畫於83年發布實施，並於98年變更細部計畫特專一區屬都市更新區，位於中山路南側，主要供住宅使用，零售業、服務業、事務所、金融機構用途。

另變更細部計畫特專二區屬商旅辦公區，陸續有板橋大遠百開幕、秀泰影城、曼哈頓金融大樓、遠東企業總部啟用、板橋凱撒大飯店、新光人壽新板金融大樓開幕、希爾頓酒店進駐等，使新板特區成為著名景點。

新完工的都更案，位於新板特區都市更新區內，基地面積約606坪，更新前多為20年以上1、2及5層樓公寓，公共設施、活動空間不足，老舊頹敗不符生活機能。

配合都市發展需求，透過都市更新方式興建1棟地上24層、地下5層共176戶之現代化住宅。

另外更新單元臨西側25公尺新府路，留設淨寬度2公尺，以及前方退縮併同基地留設6公尺，供鄰地及公眾通行創造友善行人，強化防災、休憩之空間，並增加植栽、設置街道家具，形塑板橋人文特色新形象。

都更處表示，新北市府積極推動都市更新，特專一區現已4案完工、1案施工中、2案審議中，本案完工取得使用執照，總計新板特區特專一都更案面積總量已逾6成，持續帶動周邊都更案發展。

更新後照片。圖／新北市都更處提供
更新後照片。圖／新北市都更處提供

都市更新 都更

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