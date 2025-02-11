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台南地政用網路代替臨櫃 二空都更移轉登記307件快速完成

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
地政局也積極推動地政服務智慧化，提供網路申辦等多元管道，線上申辦，地政所專人輔導。圖／台南地政局提供
地政局也積極推動地政服務智慧化，提供網路申辦等多元管道，線上申辦，地政所專人輔導。圖／台南地政局提供

台南市推動重大建設，近年來都市發展迅速，帶動區域房市交易熱絡，地政局也積極推動地政服務智慧化，提供網路申辦等多元管道，全市各地政所也都有專人協助輔導土地登記網路申辦服務，其中歸仁地政最近辦理二空新村都更第一次移轉登記就有307件網路申請，成效受稱許。

地政局長陳淑美指出，為推動智慧政府優質地政服務，打造「台南」智慧城市意象，歸仁地政因應區內推案大增，積極推動網路申請土地登記，今年配合市府二空新村都更區住宅完工後第一次移轉登記案，輔導地政士使用網路申請，並透過舉辦教育訓練講座、到府輔導操作及協助系統匯入出等作業程序，已有307件土地登記案採用網路申請並完成登記。

地政士林宜慶分享，利用網路申辦登記，當事人及土地標的資料可以提前在線上作業，無需在地政事務所等待收件，可以節省地政士的工作時間；此次歸仁地政針對二空新村都更案，主動舉辦講座並親赴地政士事務所指導操作流程，讓地政士及助理員熟悉系統介面，大幅增進代理人使用意願。

歸仁地政主任鄭炳源提醒，網路申辦不必臨櫃親自送件，可節省往返時間成本，並且結合專業代理人驗證及線上簽章，有助土地登記效益及確保不動產交易安全。未來大批登記案件皆歡迎利用線上申辦服務，更能節省時間提高案件辦理效率。

智慧城市 都更

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