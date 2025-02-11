降價屋遽增！台中最多屋主不撐了、台南降幅大
屋主不撐了？台灣房屋統計內部整體待售物件，發現目前全台共有3431間待售房屋開價下修，降價物件的平均降幅約8.2%，六都當中以台中市調降開價的案件最多，達891件，占全台26%，降幅較大的則是台南市8.7%。
台北市則是最難撿便宜的都會，調降開價的案件僅202件，為六都最少，也顯示這波打房潮，精華蛋黃區的價格鬆動程度相對輕微。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，六都當中以台中市的開價下修的案件最多，主要是近年台中的新興重劃區開發熱絡，整體供給量相對豐富，在景氣收斂下，釋出的讓利案件也相對多。
不過重劃區房子屋況新穎，且屋主取得成本相對高，因此對價格較有堅持，所以台中平均降幅7.7%，僅略高於降價案最少的台北市。
台北市則因土地開發飽和，住宅市場待售量體本就不多，長期供不應求，且台北市建設多、機能強，價格支撐性高，所以降價物件量有限，讓利也相對少。
此外，台北市房價水準高，以同樣降價100萬元為例，在台北可能僅影響總價的5%，但在房價相對平實的台南，降幅便超過1成，各地房價水準的不同，也使得台北市開價調降的幅度僅7.2%，降幅為六都最少。
進一步檢視開價調降物件的產品型態，以透天、別墅為最大宗，在整體降價物件中占比逾4成，開價的平均降幅達10.2%，下修幅度較公寓或大樓高。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，透天、別墅建坪，土地持分大，總價高，易觸及高總價限貸門檻，且透天客源以換屋族居多，但換屋族在打炒房政策下，不易爭取高成數貸款，屋主因此較需調低開價來增強買方購買意願。
張旭嵐指出，去年第4季以來，政府辣手打炒房衝擊買氣，在銷售速度放緩之下，部分屋主心態略有軟化，使降價物件增加，對於今年想撿便宜的民眾而言，正好是可以伺機而動的機會點。
不過除了比價格之外，也有兩點提醒，第一，首購族先避開機能未到的蛋殼區；第二，若入手降價老屋，須同時評估裝修成本和市場行情，才能買到實在好貨。
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