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華城接單暢旺 元月業績跳增近九成

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

華城電機（1519）持續接獲台電強韌電網計畫釋單，變壓器等重電設備外銷美國電力公司也有斬獲，昨（10）日公布1月自結合併營收12.75億元、年增89.0%，不受農曆春節工作天數減少影響，改寫同期新高。

台電強韌電網計畫、外銷及綠能產業，是華城近幾年營收及獲利成長的三大動能。華城表示，1月營收成長主因是公營（台電）及外銷案依客戶交期認列。

川普當選美國總統以來，敦促美國電力公司加速下單，華城訂單不減反增，去年第4季新增訂單超過百億元，而目前在手訂單超過300億元，集團已開始接2027、2028年訂單。

展望2025年，華城指出，將持續擴增外銷比重、降低工程比重，擴增產能部分至少達30%以上，大部分規劃在外銷市場；華城2024年母公司外銷營收占比約45%，預估2025年將突破50%。

華城表示，去年第4季單一個季度就接了超過100億元的訂單，目前接單策略以挑選毛利率高的訂單，以及針對核心客戶的訂單為主，預期今年第1季的情況可望比上季為佳。

華城2024年12月合併營收達35.08億元、年增36.2%，創單月營收歷史新高，全年合併營收202.03億元、年增45.3%，亦刷新歷史新高紀錄。法人估，華城今年營收至少看增三成以上，毛利率可望突破40%。

AI科技市場正夯，重電產業備受關注，近期大摩再度發布報告指出，美國變壓器需求持續強勁，台灣預計至2028年，電力需求年成長率為2.5%，AI電力需求將達2GW。而北美是2024年成長最快的市場，訂單動能來自數據中心和其他大型專案大客戶，對華城來說，長期成長動能無虞。

營收 華城

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