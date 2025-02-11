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保瑞元月業績年增33% 美時年增9%

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

製藥雙雄保瑞（6472）與美時（1795）昨（10）日公布元月營收，雙雙交出好成績。保瑞單月合併營收16.36億元，雖因春節效應月減17.5%、但年增33.59%；美時1月合併營收21.71億元，月增高達48%，年增9%。

保瑞表示，該公司的CDMO業務領域在2025年一開始就迎來多起新客戶技轉與量產專案，馬里蘭州無菌注射廠營運表現亦突出。

美國市場藥物銷售部分，保瑞持續擴展在特殊藥局專科通路的市占率，預期此一成長動能將逐季增溫。儘管部分產品面臨市場競爭與價格波動，但公司仍持續穩健地陸續執行新產品上市計畫，例如去年11月領證，用於肌肉失養症Deflazacort上市，此舉將有助於優化產品組合，推升今年與中長期的營運成長。

美時表示，1月亞洲以外的出口市場表現強勁，銷售額月增132%，年增13%，主要受益於美國市場的血癌藥Lenalidomide銷售強勁增長。這一增長抵消了戒癮藥及美國以外腫瘤產品的銷售下滑。與此同時，美時亞洲市場的收入年增3%，得益於自2024年8月以來美時在泰國業務的擴展。

美時表示，1月完成一個重要里程碑，於1月7日提前完成對越南品牌藥物Alphachymotrypsine Choay的收購。

保瑞 美國 美時

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