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統一超元月業績突破300億大關

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

年節採購加持，超商雙雄1月營收強強滾。統一超（2912）與全家昨（10）日分別公布1月營收，其中，統一超1月營收達305.73億元，年增9.6%，不僅創單月歷史新高，也首度突破300億元大關；全家1月營收達88.6億元，年增6.3%，改寫同期新高。

統一超1月合併營收305.7億元，年增9.6%，統一超表示，受惠年節採買、春節連續假期返鄉出遊、冷氣團低溫等消費需求，持續開發話題商品並以全店行銷活動、創新店型、提供交通轉運據點便利的購物服務，提振整體來客及業績成長，更串連線上線下豐富銷售通路，使得營收成長強勁。

展望2月，統一超指出，台灣7-ELEVEN掌握年後開工開學、補班、元宵節、情人節、228假期等節慶節令商機、月底棒球賽事熱潮，線上線下將持續提供豐富優質的商品服務體驗，架構超越顧客期待的生活型服務平台。

全家1月合併營收達88.6億元，年增6.3%，為歷史同期新高。全家表示，元月份營運表現穩定向上，主要受惠店數成長，掌握春節應景氛圍、溫降抗寒所推出多元商組及主題聯促活動奏效，以及春節長假效應，促動泛鮮食、一般商品業績皆成長。

全家表示，因應元月整體消費市場進入春節氛圍，應景商品如禮盒、福袋等買氣上揚，其中在企業採購需求、年節走春拜年需求浮現下，禮盒業績翻倍成長。數位APP生鮮平台「食食購」推出星耀年菜系列、電商平台「全家行動購」年貨零食專區業績同步成長，帶動線上線下一般商品業績成長近一成。

展望2月，全家表示，春節後迎來開學開工需求，將因應陸續推出多種早餐與鮮食，並有元宵節、情人節等促銷活動助攻，皆可望有助業績向上。

全家 春節 營收

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