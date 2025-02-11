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車市失色！春節效應拖累 車廠元月營收全數衰退

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
元月銷售台數較去年逆勢成長的龍頭車廠和泰車，元月營收256.6億元也較去年同期衰退5.5%。 記者黃淑惠/攝
元月銷售台數較去年逆勢成長的龍頭車廠和泰車，元月營收256.6億元也較去年同期衰退5.5%。 記者黃淑惠/攝

元月車市較去年同期衰退約兩成，影響所及各家車廠元月營收全面較去年同期衰退，即使元月銷售台數較去年逆勢成長的龍頭車廠和泰車（2207），元月營收256.6億元也較去年同期衰退5.5%，主係進口車配車較去年同期減少，造成營收額衰退。

元月因農曆春節致1月工作日較少，工作天數減少，車廠營收也同步衰退，裕隆元月營收60.1億元，年減20.6%，中華車元月營收26.5億元，年減44.3%，三陽46.1億元，年減28.2%，裕日車19.3億元，年減42.1%，汎德永業52.8億元，年減16.7%。

2025年開年首月車市戰報出爐， 1月份因農曆年假較早導致工作天數減少，及部分消費者提前準備過年影響，總市場登錄35,064台，年減21.8%，使得各車廠營收全面衰退。

和泰車元月銷售量成長，但營收仍然小幅衰退，主要是進口車配車減少，整體金額受影響，另外中國大陸子公司較去年同期營收減少2.29億元，和潤較去年同期營收減少2.27億，係因BNPL及汽機車原融業務受政策影響，致利息收入減少。中華車旗下的MG品牌雖然恢復生產銷售，但仍有不少消費者對於MG的新進度並不了解，預期隨著愈來愈多消費者進入展間，交車台數增加，可望拉升中華車的營收。

以進口車為主力的汎德永業元月同樣衰退，但預計待2月工作天數恢復，以及新車陸續抵港後，交車數可望恢復正常，營運將回到正成長軌道。

汎德永業表示，台灣電動車市場持續加速增長，旗下經銷三大品牌均有電動車款上市，而Porsche重磅純電車款Macan EV、Taycan 2新車自去年在台上市後，收單表現十分亮眼，目前新車已陸續抵台，依照訂單排序陸續大量交車，將有望進一步帶動營運表現成長。今年預期再推出新款電動車，進一步滿足豪華車市場需求。

營收 車市

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