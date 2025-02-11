統一好威！元月營收創高 旗下中控、家樂福等銷售火熱

統一（1216）集團旗下主要企業元月營收昨（10）日均出爐，受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及家樂福等流通事業農曆年前業績銷售大躍進，推升統一企業的營收強勢跳高，元月營收首度站上650億元大關衝657.55億元，寫下歷史新高，年增12.08%、月增率27%。

此外，統一超、統一實等業績也同步全面呈現年成長，其中，統一超元月營收也同步創高，單月首度突破300億元大關。

統一企業稱霸國內的實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲等涉獵領域極為廣泛，去年強化電商布局，一躍成為網家30%且最大單一股東，電商這條路的布局也關係到統一今年的營運表現。

統一近六月營收

統一企業朝著「穩健、健康」為基礎挺進，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進，民生產業受惠於農曆年前原本各項銷售就會比較好，今年假期又特別長，各大通路對於民生相關的必需品需求急速攀升，激勵統一元月營收衝高。

統一持有統一中控72.8%股權，統一中控在中國大陸長期扎根，受惠於大陸開始推振興經營政策，民生產業跟著雨露均霑，今年業績成長可期，未來統一中控營收朝著達人民幣500億元挺進。

統一超方面，1月合併營收305.7億元，年增9.6%，創下歷年同期及單月歷史新高水位，受惠於年節需求、天冷商機影響下，使得本業營收成長強勁。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一精工均積極向上，挹注整體營收成長。