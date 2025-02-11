快訊

鞏固鄰近國家 美國務卿：陸方不能比美國更有影響力

51%選上 25%罷免 韓國瑜：不合理

ＭiLB／林家正與運動家簽約辭退經典賽 合約附帶大聯盟春訓邀約

統一好威！元月營收創高 旗下中控、家樂福等銷售火熱

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
統一董事長羅智先（聯合報系資料照）
統一董事長羅智先（聯合報系資料照）

統一（1216）集團旗下主要企業元月營收昨（10）日均出爐，受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及家樂福等流通事業農曆年前業績銷售大躍進，推升統一企業的營收強勢跳高，元月營收首度站上650億元大關衝657.55億元，寫下歷史新高，年增12.08%、月增率27%。

此外，統一超、統一實等業績也同步全面呈現年成長，其中，統一超元月營收也同步創高，單月首度突破300億元大關。

統一企業稱霸國內的實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲等涉獵領域極為廣泛，去年強化電商布局，一躍成為網家30%且最大單一股東，電商這條路的布局也關係到統一今年的營運表現。

統一近六月營收
統一近六月營收

統一企業朝著「穩健、健康」為基礎挺進，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進，民生產業受惠於農曆年前原本各項銷售就會比較好，今年假期又特別長，各大通路對於民生相關的必需品需求急速攀升，激勵統一元月營收衝高。

統一持有統一中控72.8%股權，統一中控在中國大陸長期扎根，受惠於大陸開始推振興經營政策，民生產業跟著雨露均霑，今年業績成長可期，未來統一中控營收朝著達人民幣500億元挺進。

統一超方面，1月合併營收305.7億元，年增9.6%，創下歷年同期及單月歷史新高水位，受惠於年節需求、天冷商機影響下，使得本業營收成長強勁。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一精工均積極向上，挹注整體營收成長。

營收 統一企業 電商

延伸閱讀

雙雄賺破百億加持 金控股2025年元月總獲利創歷來次佳

川普對鋼鋁課稅25% 為何亞洲鋼鐵股都跌只有台灣大漲？

全國學齡前兒童聽力篩檢不統一 國健署：將研議討論

統一投信推優選低波多重資產基金 助投資人抗波動

相關新聞

統一好威！元月營收創高 旗下中控、家樂福等銷售火熱

統一集團旗下主要企業元月營收昨（10）日均出爐，受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及家樂福等流通事業農曆年前業績銷售大躍進...

統一超元月業績突破300億大關

年節採購加持，超商雙雄1月營收強強滾。統一超與全家昨（10）日分別公布1月營收，其中，統一超1月營收達305.73億元，...

車市失色！春節效應拖累 車廠元月營收全數衰退

元月車市較去年同期衰退約兩成，影響所及各家車廠元月營收全面較去年同期衰退，即使元月銷售台數較去年逆勢成長的龍頭車廠和泰車...

華城接單暢旺 元月業績跳增近九成

華城電機持續接獲台電強韌電網計畫釋單，變壓器等重電設備外銷美國電力公司也有斬獲，昨（10）日公布1月自結合併營收12.7...

保瑞元月業績年增33% 美時年增9%

製藥雙雄保瑞與美時昨（10）日公布元月營收，雙雙交出好成績。保瑞單月合併營收16.36億元，雖因春節效應月減17.5%、...

中鋼元月業績年減19% 產銷將好轉

中鋼公告1月營收257億元、年減19%，主要受制於農曆春節長假影響，上班天數少，相對出貨量降低。但法人樂觀認為，中鋼最壞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。