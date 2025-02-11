陽明、台驊 元月營收年月雙增

陽明海運（2609）及海運物流龍頭台驊昨（10）日公布元月營收，隨著長榮及萬海的腳步，同步出現年、月雙增走勢。陽明營收達175.93億元，月增2%、年增25.6%；台驊控股1月合併營收為21.62億元，較上月增加5.5%，年增33.6%。

長榮海運、萬海已公布元月合併營收未受到運價下滑影響，兩家公司都繳出年、月雙增的好成績；長榮海運月增10.78%、年增49.01% ，萬海月增1.97%、年增58.59%。陽明元月受惠農曆春節前運量回升，價格也比去年同期好，也同步呈現年月雙增格局。

對航運市場展望，陽明指出，根據航運市場供需成長預測，法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.3%，需求成長為4.5%；2025年供給成長為5.7%，需求成長為2.5%， 新船供給減少，市場的供需會越來越趨向平衡。

陽明海運進一步指出，目前整體航運市場受農曆春節假期與節後出貨動能轉弱影響，SCFI運價指數表現呈現壓力；根據國際貨幣基金(IMF)最新預測，2025年全球經濟保持穩定成長3.3%，然而各國走勢分歧，美國經濟成長動能強勁、歐元區仍舊疲軟、中國持續放緩，加上貿易衝突及保護主義將可能擾亂供應鏈，故未來經貿前景與整體航運需求仍存在不確定性。

展望後市，貨攬業者認為，短期內，市場仍受農曆新年假期影響，工廠產能尚未完全恢復，且全球貿易環境仍面臨美國川普政府關稅政策多變、地緣政治風險升溫等不確定因素；然而，隨著全球經濟復甦、貿易需求回溫，海運市場可望逐步回穩。