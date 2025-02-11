航空四雄元月營收同步高飛 統統創新高

國內的四大航空公司元月營收同步繳出亮麗成績單，華航（2610）、星宇航空及台灣虎航元月再締新猷；長榮航空元月營收則是寫下歷年來次高記錄。

華航集團受惠於客、貨運雙好，1月合併營收衝上192.86億元，較上月增加8.29億元，增幅4.49%，較去年同期增加33.63億元，增幅21.12%，寫下歷年單月最佳成績。

長榮航空1月合併營收達200.45億元，年增率為13.69%，創次高紀錄，不過，客運營收在載客率攀升下，首度達137.5億元，年增率為10.32%刷新歷史紀錄，貨運營收則略減於去年12月，單月貨運營收達45.3億元，年增率為33.8%。

星宇航空1月總營收為42.38億元，月增率20%，年增率71%，再創單月歷史新高紀錄。

另外，星宇航空昨日航空布局也傳喜訊，成為國籍航空首家擁有三項CEIV認證，星宇航空再添IATA CEIV醫藥冷鏈運輸、生鮮貨物運輸雙認證。

台灣虎航表示，元月適逢寒假與農曆春節九天連假，國人旅運於農曆春節期間及其前後均達高峰，受惠於機票價格及載客率同步攀升，1月自結單月營收16.92億元，年增31.2%，創下歷史單月新高。

華航表示，看好國際旅遊需求持續活絡，華航不定時推出優惠吸引旅客目光，即日起至2月14日，購買台北-首爾來回限定航班可享優惠價，台北出發到東京成田、札幌、沖繩、大阪、廣島、熊本等都有限量折扣；南部旅客自高雄飛首爾，3月7日前同享限量驚喜價。

另外，華航持續聚焦發展六航權轉機產品，東南亞每周有168個航班，香港每周則有65個航班，綿密的區域網絡俾利旅客在行程安排上有更多彈性選擇。

航空貨運依舊是華航強項，華航將持續掌握貨運市場趨勢，機動布局航網，因為市場需求變動，2月7日開航全貨機執飛加拿大多倫多，中停美國安格拉治，每周兩班次，強化布局北美貨運據點，另亦彈性操作客貨機艙位以穩固收益。

長榮航空也同步強化南台灣市場布局，高雄-大阪航線將自4月1日起由目前每週7班增為11班；規劃於4月18日開航桃園-神戶航線，屆時由台灣飛往大阪及神戶的航班將達36班，為台灣飛往關西地區航班數最多的航空公司。

貨運方面，仍舊看好台灣AI伺服器、東南亞服飾與電子產品及大陸電商等貨源出貨需求，持續彈性調整貨機機隊並充分運用客機腹艙運能，推升整體貨運營收向上成長。