商業興觀點／Netflix創新策略 推動品牌定位

隨著網路普及與行動平台經濟崛起，消費者需求愈趨多樣化，企業須於競爭激烈的市場維持創新量能，方能居於市場領導地位，創新策略和品牌定位也成為發展戰略聚焦所在。影音串流平台Netflix可作為創新策略與品牌定位成功融合的典範。

Netflix通過創新策略推動品牌定位，才在全球市場中保持領先地位。

創新策略方面，Netflix自成立以來，便以創新為其核心競爭力。主要有以下四個策略：

一、串流平台轉型

根據Netflix官方網站的資料，Netflix從最初的郵寄DVD租賃服務提供商，轉型為線上影音串流平台，這一創新策略基本上改變了其業務模式，加上網絡寬頻普及之初帶來的機會，消費者傳統收視習慣也隨之轉變。

二、原創內容生產

Netflix通過大量投資原創內容，使其不僅是一個內容提供平台，更是一個影視內容創造者，建立與其他串流品牌不同的差異化優勢。

三、結合大數據應用個性化推薦系統

大數據應用個性化推薦系統通過分析用戶觀看行為、偏好和互動數據，為每個用戶提供量身定製的內容推薦，這項策略大幅提升Netflix訂閱制用戶體驗，也促進平台的使用黏性。

個人化推薦體現客戶至上的企業文化，強化了品牌價值，即精確理解和滿足用戶需求，為用戶提供個性化娛樂體驗，數據分析則協助影片創作能更符合用戶收看趨勢，達到正向投資效果。

四、全球化擴展與在地化並行策略

策略核心為在全球化過程中進行在地化調整，除推出多語言版本，還會根據在地市場文化差異創作節目，協助當地影視文化輸出全球，促使其於美國市場取得成功並且迅速將業務拓展至全球200多個國家和地區。

至於以創新策略推動品牌定位方面也有四個方向：

首先，提升品牌知名度與影響力。Netflix在串流平台轉型和原創內容的成功，迅速提高了本身品牌知名度和影響力，並進一步吸引更多訂閱用戶持續擴展。

其次，致力品牌差異化。藉由原創內容的製作，Netflix成功塑造與其他影音平台不同的品牌形象。

傳統的電視台或其他串流平台大多以購買外部版權為主，而Netflix則專注於自製內容，建立起強大的內容主導地位。強化了Netflix的品牌定位優勢，特別是在提供高品質、獨特性內容方面。

第三是不斷增強品牌忠誠度。個性化推薦宣示了客戶至上的文化，可強化其與訂閱用戶之間的深度聯繫。核心內容與品牌形象增強訂閱會員對品牌的忠誠度。儘管遇到HBO MAX、Distney+等強力競爭，其成長率依舊維持先進者優勢。

第四，與當地業者合作，以品牌影響力擴大市場占有率。無論是通過進軍新興市場，還是推出具有本地化特色的內容，Netflix成功吸引來自不同地區的用戶。全球化擴展方面，採取與當地業者合作方式，或透過其平台進行綑綁式銷售，或與當地電視台合作取得節目內容授權，以快速提高市占率。

Netflix證明了創新策略與品牌定位之間密不可分的關係。企業不斷維持創新量能，才能在競爭激烈的市場中保持領先地位，並強化品牌的定位發展。因此，對於現代企業來說，創新策略和品牌定位的有機結合，是實現可持續增長和長期成功的關鍵。