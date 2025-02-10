期待交流 林佳龍感謝美日聯合聲明支持台海穩定

外交部長林佳龍10日於外交部接見日本國會眾議員鈴木英敬，並祝賀鈴木議員獲頒交通部觀光署「台灣觀光貢獻獎」。林佳龍表示，鈴木英敬長期支持台日觀光交流，曾在擔任三重縣知事期間成功促成「2013年台灣觀光峰會」，這次成為首位獲獎的日本國會議員，實至名歸。近期日本首相石破茂與美國總統川普會面後發布聯合聲明支持台海穩定，林佳龍也盼鈴木英敬代為轉達台灣人的感謝。

林佳龍回顧，2016年他擔任台中市長期間，曾為籌備「2018台中世界花卉博覽會」特別前往三重縣「名花之里」考察，當地美不勝收的燈海與花海為花博增添許多創意養分。翌年，台中市與三重縣簽訂「促進國際交流備忘錄」，當時的三重縣知事就是鈴木英敬，林佳龍說，鈴木英敬在任內成功促成台視觀光交流，支持舉辦「2013年台灣觀光峰會」，這次成為日本國會議員中首位獲獎者，真是實至名歸。

林佳龍指出，儘管鈴木英敬以轉換職位擔任國會眾議員，但仍持續關心台灣，不僅加入友台的「日華議員懇談會」，更擔任「CPTPP研究計劃小組」事務局長，林佳龍也特別向鈴木英敬表達台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的意願，並期盼日本政府加速推動與台灣簽署「經濟夥伴協定」（EPA），以雙管齊下的方式深化台日經貿合作，促進區域繁榮。

此外，針對日本首相石破茂近期成功訪問美國，並在與美國總統川普會面後發表聯合聲明，強調台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，鼓勵和平解決兩岸議題，並反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀的行為，同時表達對台灣有意義參與國際組織的支持。

林佳龍表示，此聲明展現美、日持續關切與支持台海穩定，也是美日關係及印太戰略的再確認，將對美日台三方關係有「定錨效果」，石破茂此行成就令人感佩，也期待鈴木英敬代為轉達台灣人的感謝。鈴木英敬說，兩國聲明提及台灣深具意義，並首次提及「反對以武力及脅迫方式變更現狀與支持台灣有意義參與國際組織」，未來也會與國會同仁討論此訊息。

林佳龍提到，期待台日兩國持續在半導體與AI產業間的交流，未來也將拓展到無人機與氫能產業。林佳龍強調，無人機在經濟與安全領域的重要性日益提升，而氫能發展則有助於兩國產業實踐淨零碳排的願景。