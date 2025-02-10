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皇昌營造旗下和昌國際拿下三大工程案「2024年混凝土工程優良獎」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
皇昌營造旗下和昌國際所供料的「萬大-中和-樹林（第一期工程）CQ860區段標工程」契約混凝土總用量龐大，高達30萬立方公尺，且多達12種不同設計配比，以滿足各結構體的需求。皇昌營造提供
皇昌營造旗下和昌國際所供料的「萬大-中和-樹林（第一期工程）CQ860區段標工程」契約混凝土總用量龐大，高達30萬立方公尺，且多達12種不同設計配比，以滿足各結構體的需求。皇昌營造提供

皇昌（2543）旗下子公司和昌所供料之「萬大-中和-樹林線CQ860標」、「台灣大學人文館」、「中和安邦社宅」等三大工程案拿下「2024年混凝土工程優良獎」殊榮。

皇昌營造表示，和昌國際針對每項工程都有不同的澆置結構部位、設計強度、工作性及耐久性，更進行不同研發、配比設計，才能讓混凝土抗壓強度整體標準達到「極優」等級，並提供客戶色澤一致、品質穩定的優質混凝土。

目前和昌國際擁有「優質混凝土（GRMC）驗證」，從原料、生產到成品的過程堅持品質至上、安全第一，建構混凝土履歷系統，進行第三方查證作業，打造標準化品質。

「萬大-中和-樹林（第一期工程）CQ860區段標工程」全長約2.75公里，設兩座地下車站、六段潛盾隧道以及兩段明挖隧道工程。

皇昌營造表示，CQ860區段標工程地質狀況複雜，鄰近民宅施工困難度較高，採分區分段同步施工，能有效掌握及管控混凝土品質施工進度；另外，和昌國際秉持優質、永續、環保、節能的理念，採用自充填（SCC）混凝土，其高流動性使表面平整美觀。同時，添加飛灰、爐石粉藉由廢棄物的循環再利用達到減碳之效果，更能增加混凝土緻密性，降低漏水與施工縫隙耐久性佳。

「國立臺灣大學人文館新建工程」則採用大量18,000m2清水模造型模板、大跨度56m空橋與懸挑鋼構造、外牆乾式造型清水磚，結構複雜多變（SRC+SS+RC），由於整體結構直接以混凝土樣貌呈現，施工過程需一次到位，對混凝土的品質考驗相當嚴苛。

對於該案，和昌針對工程所澆置不同結構部位、設計強度、工作性及耐久性，並由台大教授詹穎雯指導進行配比設計；「國立臺灣大學人文館新建工程」之工程結構主要是使用350kgf/cm2清水混凝土，經統計分析結果顯示，350kgf/cm2混凝土抗壓強度整體標準偏差23，屬於「極優」等級；組內變易係數小於3.0，屬於「V1極優」等級，不僅色澤一致且是品質穩定的優質混凝土。

「中和安邦段青年社會住宅新建統包工程」為地上24 層地下3層建築物，總樓高87.25 m，共632戶，鋼筋混凝土高層建築，混凝土數量為64,679 m3，更依照不同高程調整混凝土強度，有效節省混凝土用量外提升空間使用性；連續壁及扶壁深入卵礫石層及岩盤，確保建築物生命周期安全。

此外，「中和安邦段青年社會住宅新建統包工程」上，和昌採用卜作嵐材料（爐石及飛灰）30%取代水泥用量，以及Type G型高性能減水緩凝劑（MG-8110）減少泌水現象，降低混凝土乾縮及潛變發生；完全使用國內在地砂石「花蓮骨材」及「宜蘭砂」，除符合規範要求且效果更佳，全面減少碳排，以達到綠色混凝土指標。

皇昌營造從生產源頭的材料供應到現場的施工以及營建機具建置，皆採自辦方式辦理，上下垂直整合一條龍的方式施作，並採用和昌國際所生產之混凝土。

而和昌國際不僅擁有「ISO 9001品質系統認證」更通過營建研究院「混凝土產品履歷認證」，以嚴謹的製程管控讓工程的品質向上提升，更連續七屆獲頒「混凝土工程優良獎」，是現今少數預拌混凝土業者堅持自我要求，帶動同業正向競爭，全面提升混凝土品質。

皇昌營造旗下和昌國際所供料的「萬大-中和-樹林（第一期工程）CQ860區段標工程」潛盾隧道共3,404公尺，環片裝設完成3,335環，施工進度86%控制於監測行動值（60mm）內，優於隧道中心線偏移規範（100mm），目前品質良好無滲漏情形。皇昌營造提供
皇昌營造旗下和昌國際所供料的「萬大-中和-樹林（第一期工程）CQ860區段標工程」潛盾隧道共3,404公尺，環片裝設完成3,335環，施工進度86%控制於監測行動值（60mm）內，優於隧道中心線偏移規範（100mm），目前品質良好無滲漏情形。皇昌營造提供
皇昌營造旗下和昌國際所供料的「臺大人文館新建工程」榮獲「2024年混凝土工程優良獎-建築類特優獎」。皇昌營造提供
皇昌營造旗下和昌國際所供料的「臺大人文館新建工程」榮獲「2024年混凝土工程優良獎-建築類特優獎」。皇昌營造提供
皇昌營造旗下和昌國際所供料的「中和安邦段青年社會住宅新建統包工程」榮獲「2024年混凝土工程優良獎-建築類優良」。皇昌營造提供
皇昌營造旗下和昌國際所供料的「中和安邦段青年社會住宅新建統包工程」榮獲「2024年混凝土工程優良獎-建築類優良」。皇昌營造提供
皇昌營造旗下和昌國際所供料的「萬大-中和-樹林（第一期工程）CQ860區段標工程」榮獲「2024年混凝土工程優良獎-土木水利類特優」。皇昌營造提供
皇昌營造旗下和昌國際所供料的「萬大-中和-樹林（第一期工程）CQ860區段標工程」榮獲「2024年混凝土工程優良獎-土木水利類特優」。皇昌營造提供

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