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好市多玩具優惠價網友搶買 汽車組、樂高、積木、娃娃超夯

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美式賣場好市多（Costco）玩具區一向是熱區，有媽媽網友在社群分享，好市多玩具不但常有新品，更常有特價好康，最近入手一組原價700多元、特價只要575元的四台汽車組要當兒子生日禮，沒想到po上網兒子乾媽及外婆都買同組，笑說「一下子家裡成了停車場。」此文引發網友們熱議，不少人都買了同樣產品，連其他群組也有推這款特價品，大家強推價格便宜又受小朋友歡迎，超值又划算。

一名女網友在臉書社團「好市多商品資訊分享」PO文，自從當媽後逗留在好市多玩具區的基數大幅上升，每次去都會發現有新玩具上架，帶兒子去逛就會吵著想買新玩具，她自己喜歡趁特價時購買，已鎖定原價735元、特價575元的「城市系列小汽車」四入組當兒子四月生日禮物，她還說有其他優惠組，得克制不能因便宜就大買特買。不料買完po限動，兒子乾媽及外婆都買同一組車給她兒子，這也太巧，家裡瞬間又多兩組車，整個家變停車場，「兒子是大贏家。」

不少網友分享，這款汽車組折扣後便宜很多，不少人都有入手。大家還討論，這次特價好像模型車比較多，有網友說看完討論，都心動要去買一組。網友們還熱烈討論，好市多的玩具汰換率蠻高的，常看到新品上架，也提醒好多金到2月底會歸零，可以盡快使用。

停車場 好市多 社群

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