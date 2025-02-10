振宇五金營收／1月2.04億元、年增10% 加薪留才展現企業實力

振宇五金（2947）10日公告1月合併營收達2.04億元，年增10%，展現春節旺季的強勁需求動能。振宇五金指出，一月除了受惠於春節期間的需求高峰，另外也受到地震災損修繕需求的推動，其中以水電園藝商品的成長幅度最為顯著，包含了浴室風扇、水管類產品銷量高居榜首。因地震導致部分地區水管破裂，且年節期間水電師傅有限，不少災戶選擇自行修繕，使得DIY需求明顯上升，同時也帶動振宇五金「租就GO」工具租賃服務的使用量顯著增加，展現消費者對即時修繕的高度依賴。從區域表現來看，嘉義以南的門市受地震影響較為明顯，1月業績成長幅度達22%，遠超全省平均值。

營運方面，2025年將持續拓展北部市場，預計新增門市數達95家，並全面改裝第六代店型，著重於優化消費者體驗區，提升顧客購物體驗。此外，持續強化自有品牌產品線，透過升級購物車數位布局，導入線上購物查詢系統，提供消費者更便捷的購物體驗，加速數位轉型，提高會員黏著度，推動品牌成長動能。截至2025年1月底，會員總數已突破59萬人，較去年同期成長18.13%，顯示數位會員經營策略卓越成效。透過精準行銷、活絡會員點數及多元加價購優惠，成功提升會員活躍度，不僅穩固品牌客群基礎，也帶動來客數與整體業績穩健成長。此外，董事長 曾善於初五春酒大會上表示︰「今年整體營運動能可望持續成長雙位數，樂觀2025年度整體業績穩健攀升」。

人才培育方面，振宇五金2025年度推出多元薪資調整方案，基層同仁招募起薪達3萬元(各式津貼另計)；同步優化薪酬制度，調升各式津貼，個人最高調幅達14%，全體平均調幅約2.89%，以支持同仁留任及職涯發展提升個人競爭力為目標，持續打造幸福企業。此外，全台振宇五金釋出150個職缺，涵蓋企業總部、倉儲物流中心及全台營運門市；其中最受矚目且詢問度最高的職務為【營運菁英培訓計畫】，透過重點工作崗位輪調培訓，快速了解營運核心部門運作，累積實戰經驗，計劃期間由專案小組協助推進，配置個人專屬教練及企業講師團隊教授五金專業知識技能，考核通過加碼結訓獎金最高3萬元，年薪上看60萬，因應年度展店計畫，擴大人才招募規格，招攬更多優秀人才。

2025南投燈會於1月底晚間盛大點燈，振宇五金今年再次與南投縣政府合作，熱情贊助活動物資，以行動支持這場十年盛會，彰顯在地濃厚的人情味與文化共創精神。展望2月，振宇五金將結合元宵節慶，在官方社群平台推出「趣味猜燈謎」活動，藉由與消費者的互動交流，提升品牌討論度與社群活躍度，進一步強化品牌黏著度。

在公益方面，振宇五金持續推動企業社會責任，振宇五金志工團「振益ㄟ所在」於本月前往太平區黃竹國小進行偏鄉公益修繕，協助進行校舍翻新，修繕範圍涵蓋牆壁防水油漆工程、破損紗窗修復以及各項老舊零件更換，為學童打造更安全舒適的學習環境。此外，振宇五金也在11日攜手校方舉行新校舍啟用儀式，讓孩子們親手參與校園維護，藉此教導學童修繕的基礎知識與動手實作精神。透過實際行動落實ESG理念，為偏鄉注入更多資源，也拉近孩子們與五金修繕的距離，深化品牌與在地社區的連結。