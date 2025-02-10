職業工會聯合訂開鎖及配鎖參考價 公平會認定違法

公平會委員會議日前決議，台南市鎖匙業職業工會訂定收費標準，致多數業者都據此做為開鎖及配鎖收費及報價標準，公平會認定違反公平交易法聯合行為之禁止規定，決議予以警示。

公平會表示，台南市鎖匙工會從78年成立時即開始制定開鎖及配鎖參考價目表，並陸續在84年、95年、103年與110年修訂。該工會透過理監事會議和會員專業訓練等場合討論及修訂價目表，並印製提供給會員使用。台南市鎖匙工會雖主張這個價目表只是「參考」，並非強制。

但據公平會實地調查，多數會員於其營業處所有張貼該工會所訂參考價目表之情形，而且多數業者表示會參考這個價格來報價或收費，故該參考價目表已於市場形成價格基準點，影響了個別業者訂價的自由，有悖市場競爭機制，足以影響市場供需功能，已違反公平交易法禁止為聯合行為之規定。

公平會經考量該工會組織類型為職業工會、會員多屬小規模事業，以及受調查後已通知會員停止使用開鎖及配鎖參考價目表等情形，決議予以警示。

公平會提醒，事業應依自身經營成本與競爭力自行決定商品或服務價格，同業公會、職業工會、協會等各類事業團體訂定參考價目表，無論有無強制性，皆可能形成訂價參考基準，限制了業者訂價的自由，構成違法的聯合行為。各事業團體應特別注意，切勿觸法。