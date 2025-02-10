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元太攜手MIT Solve推動「E Ink創新獎」盼解決全球迫切挑戰

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太科技與美國麻省理工學院（MIT）旗下的MIT Solve倡議展開合作，推動技術創新以解決全球面臨的挑戰。 元太／提供
元太科技與美國麻省理工學院（MIT）旗下的MIT Solve倡議展開合作，推動技術創新以解決全球面臨的挑戰。 元太／提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技10日宣布，與美國麻省理工學院（MIT）旗下的MIT Solve倡議展開合作，推動技術創新以解決全球面臨的挑戰。E Ink將透過「E Ink 創新獎」（E Ink Innovation Prize），於未來三年內提供總計最高30 萬美元（每年最高 10 萬美元）獎勵，支持致力於解決全球關鍵問題的創新團隊。

「E Ink與MIT Solve的合作，展現了我們的承諾，亦即希望運用電子紙技術，來解決全球面臨最迫切的挑戰，」E Ink元太科技董事長李政昊表示：「我們深信，透過支持創新，我們能在全球議題上產生深遠影響，並推動永續變革。」

E Ink Solve全球挑戰賽 2025年2月3日開放申請首屆的「E Ink Solve全球挑戰賽」即日起已開放申請，獲獎團隊將於8月揭曉，並於9月正式啟動專案。「E Ink創新獎」向所有應用電子紙材料、科技或顯示技術的參賽者開放，並致力提出解決全球重大議題的解決方案，這些議題涵蓋建築、教育及跨文化理解等MIT Solve影響所及的領域。

「E Ink 最初於 1997年從MIT 媒體實驗室（MIT Media Lab）孵化誕生，如今再度攜手合作，展開創新挑戰，對我們而言是一個別具意義的歷史時刻，」MIT Solve執行董事Hala Hanna表示：「這樣規模的支持能驅動創意的規模化，並能發揮轉型的影響力。我們期待與E Ink共同推動關鍵科技解決方案，共同創造更美好的未來。」

攜手推動永續發展與全球創新MIT Solve 透過創新挑戰競賽與策略合作夥伴關係，尋找並支持科技解決方案，以應對全球挑戰。MIT Solve此次與E Ink的合作，將進一步促進全球邁向更永續、更公平的未來。「E Ink 創新獎」將頒發給最多四支獲選團隊，他們並可以獲得E Ink在專案執行上的額外支持。

欲瞭解更多，請點擊網站：https://solve.mit.edu/challenges.

元太科技在氣候策略、隱私保護與企業倫理方面持續獲得外部肯定，也已連續入選道瓊永續世界指數（DJSI World）與道瓊永續新興市場指數（DJSI Emerging Markets）。此外，E Ink已將2025年再生能源使用目標上調至RE65，並致力於全球據點達成 RE100（全球營運全面使用再生能源）。

此外，E Ink元太科技的電子紙顯示技術，因其環保特性，受到高度肯定99.9% 的產品銷售收入可以列為綠色營收，電子紙顯示技術亦因其高能源效率及護眼特性，成為全球首款獲「國際暗空協會」（International Dark-Sky Association）認證的顯示技術。

元太今年元月合併營收22.63億元，月減32.6%，年減8.1%。今天股價隨大盤走跌，下跌20.5元，成交量9,374張，收269.5元。

MIT 元太 電子紙

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