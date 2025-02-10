正德添運力 第二艘8.13萬噸二手船舶加入營運

正德（2641）10日公告集團二手8.13萬噸Kamsarmax型散裝貨輪一艘接船，接船後2日內營運起租，增添成長動能；已與租家議妥5年租約。

正德於2024年11月公告在大陸廣州船舶交易所標得三艘載重噸各為8.13萬公噸的二手Kamsarmax型散裝貨船，已於2024年12月交付首艘「Mandarin Kaohsiung」，10日再交第二艘「Mandarin Glory」，第三艘預計2月底前全數交船完成。

截至目前為止，正德船隊達到20艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力。

正德透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能，2025年1月合併營收1.63億元，月增9.30%，年增21.59%；2024年度營收16.54億元，年增23.68％；前三季稅後淨利4.57億元，年增67.40％，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。由於交付的新船都已談妥租約並陸續投入營運，業績持續看好。