首家獲三 CEIV 認證 星宇再添醫藥冷鏈、生鮮貨物運輸

星宇航空（2646）指出，繼去年底為台灣首家獲國際航空運輸協會（IATA）的獨立驗證卓越中心（Center of Excellence for Independent Validators, CEIV）頒發CEIV Lithium Batteries鋰電池運輸認證，近日再取得CEIV Pharma醫藥冷鏈運輸及CEIV Fresh生鮮貨物運輸雙認證，成為國內首家同時擁有三項IATA CEIV認證的航空公司，鞏固在特殊貨物運輸的領先地位。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空持續展現對於貨運服務發展的決心，高品質把關不僅止於客運服務，亦遵循國際最高標準處理客戶所託的每件貨物。同時擁有三項IATA CEIV認證為重要里程碑，代表星宇航空的卓越運營和人員專業獲得了國際認可，未來將持續把關並優化作業，提供高效專業的貨運服務。

全球醫藥品和高品質生鮮貨物的空運需求不斷增長，IATA CEIV Pharma和CEIV Fresh認證代表著全球公認的航空運輸供應鏈基準，分別針對醫藥品和生鮮貨物的獨特性，建立安全、可靠的作業標準。星宇航空積極優化特殊貨物溫控作業流程及規範，從最初的貨物接收及築打，到機坪的運輸裝卸，及至目的地的存儲和交付，皆確保溫度敏感貨物可保持在最佳溫度條件下，維持了醫藥品和生鮮貨物品質的完整性。通過IATA CEIV嚴格的認證需進行全面的風險管理、廣泛的員工培訓及細緻的設施規劃，以確保溫度敏感貨物能及時儲存及交付，避免溫度偏差和腐敗的風險。

星宇航空目前以客機機腹載貨表現穩健，並於2024年與Airbus簽約訂購5架A350F貨機，今年初再確認執行5架選擇權，共10架A350F貨機預計將於2027年開始交機，持續佈局貨運市場以滿足強勁的空運進出口需求。星宇航空將不斷提升貨運作業效能，提供多樣的運輸解決方案，並堅守安全、準時和高品質的服務，成為客戶首選的可靠合作夥伴。