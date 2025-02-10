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美國將針對鋼鋁開徵25%關稅 業者：影響不大

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
川普9日在空軍一號專機上說，他將在周一宣布對鋼鐵、鋁徵收25%關稅。圖為佛州一家公司的捲筒鋼材。(美聯社)
川普9日在空軍一號專機上說，他將在周一宣布對鋼鐵、鋁徵收25%關稅。圖為佛州一家公司的捲筒鋼材。(美聯社)

美國開啟新一波關稅戰，川普宣布將在現有基礎上對所有進口鋼鐵和鋁材加徵25%關稅，對此，業者表示，目前實施細節還不明朗，但預估影響不會太大。

事實上，川普在第一任期時已有類似舉措，也就是所謂的232鋼鐵關稅，當時美國對進口鋼產品課徵25%關稅、對進口鋁產品課10%關稅，但之後給予加拿大、墨西哥、巴西等貿易夥伴國免稅額度，而拜登上任後，再擴大免稅額國家至英國、日本及歐盟，台灣並沒獲得美國關稅豁免。

中鋼表示，如果在原本232關稅的25%之上再加25%，那對於所有廠商來說，起跑點還是相同，並不會有太大影響，受惠的會是美國鋼廠跟稅務單位，受害的則是美國終端消費者。

但中鋼表示，如果針對的是之前232關稅被豁免的國家，再加上25%的關稅，這樣的話對台灣業者就有利。

關稅

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