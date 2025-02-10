美國將針對鋼鋁開徵25%關稅 業者：影響不大
美國開啟新一波關稅戰，川普宣布將在現有基礎上對所有進口鋼鐵和鋁材加徵25%關稅，對此，業者表示，目前實施細節還不明朗，但預估影響不會太大。
事實上，川普在第一任期時已有類似舉措，也就是所謂的232鋼鐵關稅，當時美國對進口鋼產品課徵25%關稅、對進口鋁產品課10%關稅，但之後給予加拿大、墨西哥、巴西等貿易夥伴國免稅額度，而拜登上任後，再擴大免稅額國家至英國、日本及歐盟，台灣並沒獲得美國關稅豁免。
中鋼表示，如果在原本232關稅的25%之上再加25%，那對於所有廠商來說，起跑點還是相同，並不會有太大影響，受惠的會是美國鋼廠跟稅務單位，受害的則是美國終端消費者。
但中鋼表示，如果針對的是之前232關稅被豁免的國家，再加上25%的關稅，這樣的話對台灣業者就有利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言