鋼鐵全面甦醒 豐興廢鋼開年連二漲、再大漲300元

鋼鐵轉強，豐興（2015）廢鋼開年連二漲，10日新價每公噸再大漲300元，中鋼（2002）為首的鋼鐵股看旺。

豐興協理莊文哲表示，國際鋼鐵原料行情全面甦醒，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼上漲至每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲為310美元，澳洲鐵礦砂由每公噸104美元漲至106.5美元。

10日豐興開新盤價，國內廢鋼每公噸再大漲300元，為開年來連二紅。另鋼筋基價平盤。型鋼產品基價平盤。