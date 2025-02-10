信義房屋社區一家響應再寵生活 舊衣助流浪毛孩

隨著快時尚的興起，大量的舊衣往往成為垃圾，無法妥善回收處理，對環境造成壓力，逢甲大學「再寵生活」團隊將回收的舊衣改製成毛小孩衣物，過程中也關注到弱勢群體的就業需求，達到環保、社會創新、弱勢就業的永續三贏，提案獲得信義房屋「社區一家」全民社造行動計畫《深耕校園類》大專青年組首獎。

逢甲大學「再寵生活」團隊由來自逢甲大學的四個女孩組成，因為喜愛寵物，因此希望把人類用不到的衣服，做成寵愛毛小孩的衣物，讓衣服跟寵物可以「再寵一次」，她們在頒獎典禮提到，希望在解決社會問題的同時，也能串連不同群體，連結社區的單位與流浪動物，讓社區居民可以共同參與，實踐社會責任。打造永續社會。

信義房屋表示，「再寵生活」團隊以逢甲大學及台中社會創新實驗基地為起點，透過線上、實體等管道向民眾與企業募集衣物，並逐步擴展至台中其他區域。透過舉辦工作坊、演講和宣導活動，讓民眾藉由親自參與寵物衣物手作體驗課程，更了解快時尚對環境造成的不良影響，也理解舊衣再製可有效減少舊衣廢棄量，推動資源再利用，擴大社會影響力。

在經濟效益上，「再寵生活」團隊創造新型市場需求，帶動相關產業發展，並透過品牌推廣和市場行銷，提升品牌知名度，吸引更多消費者和合作夥伴，實現商業模式的永續發展。

2025年社區一家計畫徵件將於三月啟動，不限主題、不分男女老少，歡迎大家提出能讓社區變好、家鄉更好的想法，一起讓夢想成真。