南市新蛋黃區平實段地價翻倍 抵費地715坪標租

已成台南市蛋黃區的東區與永康區交界平實營區，是未來集商業、交通集文教新都心，地政局今公告招標1筆住宅區抵費地，預料將吸引很多買家探詢。公告招標日期到3月3日，3月4日開標。

此土地位於東區精華地帶，鄰近縱貫公路（中華東路一段），一旁為平實公園，鄰近成功大學醫學院附設醫院及高雄榮民總醫院台南分院，旁有南紡購物中心及台南國賓影城等，周邊生活機能良好，公共設施完善，市長黃偉哲歡迎各界踴躍參與投標承租。

地政局長陳淑美說，南市第二期平實營區市地重劃區已重劃完成多時，開發面積42.4公頃，區內除了有7公頃的平實公園外，西北側的車專區已規畫為平實綜合轉運站使用，未來將有客運轉運站、捷運藍線及綠線通過。目前重劃區內商業活動已日漸活絡起來，平實公園內已有文化局委外經營的日式麵包坊及咖啡簡餐廳，因此，該局採取公開標租的多元處分方式，期望藉此活化市有土地，促進土地利用。

至次辦理標租地抵費地為平實段17地號土地，地貌為周邊有多棵大樹，中間為空地的型態，地政局為增加各界承租意願，以現況空地部分辦理標租，面積 2360.08平方公尺約715坪，為維持既有林相生態，於租賃期間就該土地上的樹木及地面環境清潔負有管理及維護義務，不得任意遷移及砍伐該樹木。租期為2年，承租人於租期屆滿前6個月得申請續約，並以一次為限。

相關標租資訊可逕上地政局網站「台南市政府地政局網站/公告資訊/最新消息)」瀏覽。有意投標民眾，請於標售公告的投標期間截止前，以掛號寄達台南成功路郵局第239號信箱。

平實營區及周遭土地隨著重劃完成集陸續開發，土地價格飆漲，精華段價格已衝上每坪百萬，房市也跟著漲，已成為另個新都心。