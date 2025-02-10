富華創新慶交屋！北屯造鎮案「心之所向」辦市集迎元宵

元宵節即將到來，富華創新（3056）慶交屋，特別於北屯區造鎮案「心之所向」舉辦「心之所向慶元宵好春市集」，不僅有超過百家美食攤商，還特別準備元宵摸彩、燈謎挑戰、DIY體驗及湯圓放送等精彩內容，邀請社區住戶、鄰里民眾、合作夥伴、公司員工齊聚一堂，歡度佳節時光。

位於北屯廍子重劃區的「心之所向」，由富華創新打造，基地面積廣達1萬1,330坪，因地理位置鄰近大坑山群，綠覆率高，加上74快速道路的交通機能，深受年輕家庭、青壯族群、樂齡族群青睞。

該案於去年第4季起辦理交屋，目前正進行第四批交屋。而適逢元宵佳節前夕，富華創新特別舉辦市集歡慶住戶入厝，活動規模盛大，集結上百家特色攤位，從美食小吃、手作工藝到精選特色商品應有盡有，讓民眾盡情享受逛街樂趣。

此外，現場更安排多場精彩表演，包括逗趣小丑氣球秀、奇幻魔術、泡泡秀與音樂演唱；趣味DIY體驗區也特別規劃了畫燈籠、搓湯圓、造型棉花糖及3D毛球水晶咕卡製作等一系列活動，使用遊園券消費即可兌換摸彩券，讓參與者有機會贏取總價值超過15萬元的豐富獎品，吸引民眾熱情踴躍參與，現場充滿歡樂的節慶氛圍。

富華創新品牌部總監洪梅齡表示，富華創新深耕在地多年，廍子里的成長軌跡，就是公司與在地共生、共榮的成長故事。目前公司在這一帶累積6,000戶的實績，包括「2020」、「聚作」、「心之所向」等建案都廣受住戶好評，基地也占盡先天優勢，擁抱優美環境及便捷生活，附近不僅公園林立，生活機能也逐漸成熟到位。

像是去年總太家樂福正式開幕，便利商店、早餐店、藥局也陸續進駐，還有近年興學的廍子國小，以及正在興建的廍子國中，再加上中國醫醫療園區BOT的規劃，可以說從幼年至老年的未來生活，都朝著現代化、綠意、舒適、便捷、永續性的方向全面發展中，形成獨一無二的「幸福共好生活圈」。

富華創新長年秉持永續精神，透過永續社區、幸福時光的社區經營理念，與在地共生，引導社區築造美好生活家園。除了常態性舉辦親子活動外，還透過社區「社區頭家」、「社區藝能學苑」、「社區市集」，形塑區域微型經濟圈，讓社區與鄰里關係更加緊密，充分實現共好、共學、共享、共融的「幸福聚落文化」。