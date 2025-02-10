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台南蛋黃東區原軍用市地重劃住宅區抵費地 今公告標租

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南蛋黃東區原軍用市地重劃抵費地，市府今公告住宅區抵費地標租。圖／台南市政府提供
台南蛋黃東區原軍用市地重劃抵費地，市府今公告住宅區抵費地標租。圖／台南市政府提供

台南市政府今天公告：「為促進土地有效利用，辦理東區平實營區抵費地標租作業」，推出標租標的為東區平實段1筆住宅區抵費地，今天起起到3月3日招標，3月4日開標。

市長黃偉哲說，這次推出土地位於東區精華地帶，鄰近縱貫公路（中華東路一段），一旁平實公園，鄰近成大醫學院附設醫院及高雄榮總南分院，一旁有南紡購物中心、台南國賓影城、保齡球館等，周邊生活機能良好，公共設施完善，歡迎踴躍參與投標。

地政局長陳淑美說，台南市第二期平實營區市地重劃區已重劃完成，開發面積約42.4公頃，區內除有7公頃的平實公園，西北側的車專區已規畫做綜合轉運站使用，未來有客運轉運站、捷運藍線及綠線通過；目前重劃區商業活動已日漸活絡，平實公園有文化局委外經營的日式麵包坊及咖啡簡餐廳，地政局採公開標租多元處分方式，期望活化市有土地促進土地利用。

地政局表示，這次標租地抵費地「平實段17地號」土地周邊有多棵大樹，中間空地，地政局為增加各界承租意願，以現況空地部分辦理標租，面積約為 2,360.08平方公尺，為維持既有林相生態，於租賃期間就該土地上樹木及地面環境清潔負有管理及維護義務，不得任意遷移及砍伐該，有修剪必要時須洽市府工務局樹木修剪人員認證資格者。

地政局表示，標租土地租期2年，租期屆滿前六個月得申請續約，以一次為限。相關標租資訊可在地政局網站「公告資訊/最新消息)」瀏覽。有意投標民眾在標售公告投標截止前，以掛號寄達台南成功路郵局第239號信箱。

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