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關稅戰讓房市復燃還是台積宅崩潰？ 李同榮這麼看

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

川普上任後，各界對川普政策是否影響台灣房市眾說紛紜，有人認為關稅戰將引發全球通膨，台灣房市將死灰復燃；也有人認為，川普揚言針對台灣晶片產品大增關稅至100%，恐引發台積宅崩潰，房市將雪上加霜。

房市趨勢專家李同榮10日表示，川普政策不會改變台灣房市下跌趨勢，但川普新政上路，確實引發通膨隱憂，而通膨因素則會引發短期保值心態，對下跌趨勢的房市有利縮小跌幅。

至於川普2.0政策影響房價下跌幅度多少，得看對台灣經濟與兩岸地緣政治的影響層面多寡而定。

李同榮表示，川普上任立即對哈瑪斯施壓，放話威脅哈瑪斯若不妥協停火，就會讓加蕯走廊成為人間地獄。另外，對烏俄之戰，私底下也暗示烏克蘭要妥協停火，否則美國軍援將會降低。

除此，川普為貫徹移民政策，揚言對墨西哥加徵25%關稅，墨西哥也曾揚言報復性抵制，但最後墨西哥妥協將派一萬名士兵至邊境制止非法移民，美國也同時宣布加徵關稅延後一個月施行。

這證明川普目前正採取商用兵法「以戰逼和」、「利益交換」的治國模式，未來在全世界地緣政治包括兩岸地緣，「美援」兩個字將逐漸消失，取而代之就是利益交換，要「美援」就須支付保護費。

李同榮認為，川普揚言對台灣進口半導體與AI晶片加徵百分百關稅，同樣是以戰逼和，主要是想達到利益交換目的，也就是要逼迫台積電（2330）將最先進製程移往美國設廠，最後也不會取消台積電在美國設廠的補助。

因此，他認為，川普加徵台灣晶片關稅危機，短期沒有想像中的嚴重，但長期而言，若台灣核心技術外移，優勢降低，保衛台灣靠美國的風險也增大。

在此情況下，李同榮認為，政府應了解川普以商治國利益優先的個性，善用Al優勢「以戰止戰」，且要力保美國對台晶片依賴度，並善用美中台三角關係，才不會受制單邊壓力傾斜，以免優勢喪失時任人予取予求。

至於房市發展，李同榮認為，兩岸地緣政治在川普2.0政策下，將維持恐怖平衡的短線穩定狀態，長線雖是不定時炸彈，但暫時不會衝擊台灣房市。

不過，新一波中美商戰2.0不可能再有台灣製造業與資金大舉回流的紅利，川普2.0政策因此也不會扭轉台灣房市下跌趨勢，頂多在未確定政策消息層面，有可能會影響下跌幅度。

川普

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