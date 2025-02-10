統一企業社會福利慈善事業基金會 舉辦 FUN 學體驗營活動

統一企業慈善事業基金會長期關懷偏鄉學童，長年贊助偏鄉學校學童營養專案、才藝班及課輔班師資、餐費和獎助學金等。2025年特結合五家集團內部企業，包括統一企業（1216）、統一超商（2912）、悠旅生活事業（股）公司、統一生活事業、二十一世紀生活事業（股）公司等，及異業結合台中福華飯店，於2月7日～2月8日招待三家偏鄉才藝學校學童前往統一超商&康是美湖美門市、統一星巴克、台中麗寶樂園、台中福華飯店、寶熊漁樂碼頭、千巧谷牛樂園牧場等，舉辦基金會今年度第一場FUN學體驗營活動。

此次活動透過集團資源，招待偏鄉才藝學校學童，規劃小朋友喜愛的遊樂場及中台灣美麗景點，讓學童們寓教於樂感受到滿滿的歡樂氣氛，共度過一個精采難忘的假期；也期許他們在歡樂中學習懂得「惜福、感恩與愛分享」。

兩天活動綜合下來，學童印象最深刻的是基金會對於孩童就像照顧自己家人一樣無微不至，餐盒、禮物和禮券樣樣周到，搭乘的遊覽車舒適又安全，住宿是福華五星級高級大飯店，晚上飯店還安排燈籠DIY，提早慶祝元宵節。

回顧這趟旅程兩天一夜的中南部之旅，拓展孩子的視野及也增加了生活體驗。參觀全台南最漂亮的7-ELEVEN&康是美湖美門市，孩子們驚訝不已，因為第一次看到近千坪新世代複合商場，集合7-11、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店「CupiCho」6大品牌，讓孩子們一直讚嘆不已：「超級無敵大的 7-ELEVEN」。接著，到星巴克一起喝飲料，能和好朋友們在星巴克喝飲料聊天，談笑風生的快樂表情寫在臉上。爾後踏進康是美，明亮的設計、吸睛多元的飾品讓小女孩們開心不已，直說要買紀念品給阿嬤、媽媽和妹妹。

下午前往台灣兩年奪冠遊樂園人氣榜，麗寶樂園暢玩。晚上，入住福華五星級飯店，走在迴廊上的地毯，孩子們都覺得走在彈Q的地毯上，是好高級的享受；一打開飯店房間，九成以上的孩子回饋；「第一次入住高級的飯店，謝謝基金會給予我們這個難得的機會」。

翌日一早，孩子們在沒有爸媽的晨喚聲中也能準時不賴床，和朋友老師一起前往近兩年通過經濟部評選國際亮點觀光工廠寶熊漁樂碼頭，園區占地1,800坪，涵蓋展覽、體驗、餐飲、購物四大主軸。下午前往占地1.2公頃千巧谷牛樂園牧場，與牛群近距離接觸。這趟旅程，同學們體驗團體生活中的互助合作，學校師長再次感謝基金會帶給偏鄉孩子們兩天一夜的珍貴回憶！

基金會秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，落實關懷弱勢族群的公益政策，期藉企業綿薄之力，傳達對偏鄉學校弱勢兒少的關切，未來仍將持續舉辦各項公益活動回饋社會，拋磚引玉，善盡企業社會責任。