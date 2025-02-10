2025春季加盟展情人節登場 加盟周邊商機達22億元

2025台北國際連鎖加盟春季展，即將在2月14日到2月17日於台北世貿登場，今年有近500格展覽攤位、近150個連鎖品牌參展，預計為北台灣帶來1,500家新開實體門店及7,500個就業機會，帶動裝潢設計、原物料、設備器具、廣告行銷等加盟周邊商機22億元。

由於展覽期間適逢情人節假期，為了行銷展覽品牌，並為準備加盟創業的新手加油打氣，今年主辦單位台灣連鎖加盟促進協會，特別邀請韓國籍啦啦隊女神李雅英以及中華職棒會長蔡其昌，在2月15日一起來到展覽會場，共同走訪晨間廚房、蕃茄村、焦糖楓、30000+碳中和餐盒、TeaTop第一味等5家連鎖品牌，讓國民女友陪創業民眾一起吃美食、逛展覽、共度情人節。

今年總體參展商有46%是餐飲業者，由AI教父黃仁勳掀起的夜市經濟熱潮，也引起許多小額攤車加盟品牌進駐，如馬蔥餅、十九甲雞排、雞蛋糕、雞蛋仔、滷味、蔥蛋堡等；而傳統知名餐飲品牌如築間餐飲集團、蕃茄村、麥味登、晨間廚房、拉亞漢堡也都盛大展出；零售商美廉社、時下流行的24h無人拉麵店、自動機車清潔機，都在2025春季加盟展提供有志創業民眾多元選擇。

分析今年春季加盟展組成，除了傳統餐飲業，還包含原物料、食衣住行各種業態及開店所需周邊設備商，參展品牌多元，其中台灣連鎖加盟促進協會近年來積極推動台灣品牌國際化，並引薦優質國際廠商來台投資，這次約有10家國際品牌來台參展，同時會有250名海外買主來台考察台灣連鎖品牌；像是1999年創立於台南的手搖飲品牌紅太陽，14年前選擇轉往海外發展，分別在美國、加拿大、中國大陸、泰國、新加坡等地展開上百家門市，如今要以全新的美式風格形象重返台灣市場，首戰就選在春季加盟展盛大亮相，將台灣商業服務業與國際接軌。

目前政府與協會合作推動台灣近200個連鎖品牌落地全球近50個國家，目標創造亞洲最大國際加盟展，並將1,000個台灣品牌、10,000名台灣人才推向全球五大洲，而台灣連鎖加盟促進協會也已成功爭取2026世界連鎖年會在台舉辦，屆時將會舉辦國際級的連鎖加盟展，邀請世界連鎖加盟協會全球46個會員國共同來台參展。即日起可透過台灣連鎖加盟促進協會官方臉書即可免費索取2025春季加盟展門票（現場購票費用為250元）。https://reurl.cc/oV7kpV