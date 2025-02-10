微風情人節餐廳訂位九成滿 指定餐飲消費點數10倍送

情人節送禮一直是傳遞愛意的重要方式，微風表示，2025年情人節送禮以女士流行皮件、時尚配飾和優雅淡香的香氛禮盒等配件類為主要趨勢，同時也觀察到許多消費者會直接於線上購物挑選禮品，微風精品線上BREEZEONLINE在情人節期間以香氛禮盒類銷量最佳，其中Jo Malone、Maison Francis Kurkdjian、Molton Brown推出的限定禮盒表現亮眼，美妝產品銷售較同期成長15%以上。

面對即將到來的西洋情人節，微風信義與微風南山的高樓層餐廳，如SEA TO SKY、Morton's The Steakhouse早已吸引不少戀人前來預訂，目前訂位狀況近九成滿。天氣寒冷，微風信義的岩漿火鍋、樂天皇朝等中式餐廳，也近乎額滿。位於微風南山的貳樓、中式料理時時香、法式無菜單料理的樂葵鐵板燒都已達八成預約。

微風精選多款獨特禮品，無論哪種產品都能以最精緻的方式表達心意。Cartier的LOVE系列玫瑰金鑲鑽項鍊外型典雅，送給摯愛，必定成為最具紀念意義的禮物；TASAKI Atelier Aurora系列的戒指與耳骨夾以精緻的設計呈現愛的紐帶，使用阿古屋珍珠與鑽石點綴，完美契合情人節的浪漫氛圍；BOTTEGA VENETA的CIAO CIAO絲滑小牛皮手提包，優雅而不失時尚感，無論是送給愛人還是親密的朋友，都是首選。還有微風南山的Chloé紅色心型手拿包，包型俏麗，顏色夢幻，適合為情人節增添一抹可愛的氛圍。微風信義的PEDRO也推出心鍊單肩包，精緻的心形五金裝飾為柔和的輪廓增添了一抹俏皮優雅。香氛也是情人節送禮的熱門選擇， PENHALIGON'S熾烈玫瑰淡香精有著細膩的玫瑰香氣；或是Molton Brown的聖境花舞身體洗護組合，溫軟舒適的沐浴套組，散發無盡的甜蜜氣息。

此外，隨著Z世代成為新消費主力，追求精緻美食與高品質的服務態度，結合充滿儀式感的過節需求，越來越多年輕人喜歡前往高級餐廳消費，其中，能將台北市美景盡收眼底的高空景觀餐廳絕對是約會首選，優美的用餐環境配上美食，一個充滿儀式感的情人節絕對讓您的另一半打滿分，微風信義、微風南山的高樓層餐廳情人節當天訂位近九成滿，少量名額心動不如馬上行動。

擁有百萬夜景餐廳SEA TO SKY提供情人節限定雙人套餐，美食與美酒的組合，讓彼此的曖昧氣氛達到最高點；位在微風南山的MiraWan則提供花卉寶盒下午茶套餐，為您和愛人提供悠閒的午後時光；主打義式料理的Rosmarino推出義式情人套餐，情人節也能享受道地的義式料理。若是想要輕鬆的過節氛圍，MOUMOU美式漢堡的情人節快樂分享餐，也是非常合適的地點，購買情人節快樂分享餐還可免費獲得現炸MOU薯兩份，讓您與愛人一同分享；KOBE Sweets Café神戶果実則推出春季雙人下午茶，搭配精緻甜點和飲品，享受愜意的午茶時光，還有Maison Kayser的限定情人節造型甜點，使用新鮮草莓點綴香橙戚風蛋糕的草莓蛋糕或是心型的覆盆子慕斯蛋糕，都讓心裡多了一絲甜味。不論是精美禮品、浪漫餐飲還是富有創意的活動，歡迎蒞臨微風為您與摯愛留下最美好的回憶。

一年一度的西洋情人節即將來臨，今年微風南山一樓也設置巨大情人節蛋糕，參考Maison Kayser情人節限定蛋糕，將香甜可口的蛋糕放大，歡迎熱戀中的情侶們前往拍攝打卡。情人節當日於指定餐飲櫃位單筆消費達$2,140（含）以上，還能享會員點數10倍送（含原始1倍）。2/13（四）、2/14（五）兩日憑微風積點禮遇會員消費達2,099元（含）以上發票，也可至微風信義、微風南山贈獎處進行「Fallin in Love轉盤抽獎」乙次，眾多豐富好禮不要錯過。