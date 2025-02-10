阿聯酋與雅高心悦界深化合作 導入雙向積分轉換機制

阿聯酋航空Skywards忠誠計畫，與合作夥伴雅高心悅界（Accor Live Limitless, ALL）進一步擴展雙方合作，導入雙向積分轉換機制，全面升級尊榮禮遇，會員得以在兩大會員計劃間靈活轉換積分，享有更豐富的獎勵回饋。透過此次合作升級，阿聯酋航空Skywards會員將能以每4,000點Skywards哩程數兌換1,000點ALL獎勵點數，於全球45個雅高品牌旗下超過5,600間飯店，兌換飯店住宿及精緻美食饗宴，同時享受ALL.com上5,000項獨家Limitless Experiences的尊貴體驗。

阿聯酋航空表示，ALL會員亦能以每4,000點ALL獎勵點數兌換2,000點Skywards哩程數，兌換阿聯酋航空及航空合作夥伴的機票、機艙升等、禮品卡、飯店住宿、體育賽事與文化活動門票、觀光行程等多項千金難買的尊寵享受。

阿聯酋航空Skywards忠誠計畫資深副總裁Dr. Nejib Ben Khedher表示，阿聯酋航空Skywards不斷嘗試新的作法，無論在賺取或是兌換上，為會員最大化每一點Skywards哩程數的價值，「此次與雅高心悅界的合作升級，正是我們不斷追求創新的體現」。Skywards會員現在可將累積的哩程數轉換為ALL獎勵點數，在全球45個雅高品牌飯店享受頂級住宿與非凡體驗；ALL會員亦可將獎勵點數轉換為Skywards哩程數，兌換獎勵機票飛往阿聯酋航空全球飛行網絡中140多個城市。「我們很高興能進一步與雅高心悅界擴展合作，提供會員更多樣的旅遊禮遇，讓空中及地面的各項體驗更臻完美」。

雅高集團忠誠計畫與電子商務總監Mehdi Hemici表示，「此次與阿聯酋航空Skywards的擴大合作，是我們攜手業界頂尖夥伴，持續擴展雅高心悅界計畫的重要里程，同時讓會員能更便捷地累積與兌換獎勵點數及哩程數，在阿聯酋航空綿密的全球網絡中探索全新的旅遊目的地。阿聯酋航空Skywards與雅高心悅界皆以會員體驗為核心，致力打造多元的旅遊體驗，這次的合作將進一步提升會員權益，創造更具價值的旅行享受」。

雅高心悅界與阿聯酋航空Skywards攜手擴大合作，提供會員更靈活的兌換機制及更多獨特專屬獎勵，全面提升旅遊體驗。無論是杜拜、巴黎、馬爾地夫等指標性觀光大城，或是利雅德、峇里島等熱門旅遊勝地，雙方會員皆可輕鬆結合尊榮飯店住宿與世界級航空服務，締造難忘旅程。