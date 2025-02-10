台鐵推「Team TAIWAN」便當盒 2月12日起限量開賣

台鐵公司10日指出，以本屆2025台灣燈會彩繪列車主視覺棒球元素為衍生設計，與觀光署參山處聯名推出限量「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，圓弧棒球打凸鋼模搭配圓弧形盒身，充分展現棒球意象。燈會期間（2月12日至2月23日）更搭配超值合購商品「I LOVE TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，挺棒球愛台灣「Team TAIWAN」、「I LOVE TAIWAN」，限量500個。

台鐵公司表示，另一方面，為配合平溪天燈節活動，多以支線主力DR1000型柴油客車協助旅客接駁。為加深民眾對搭乘列車的印象，臺鐵同步於2月12日起推出限量商品DR1000不鏽鋼304材質圓形及316材質方形2款雙層便當空盒，於公司全通路門市及網路商店銷售，旅客還可以銅板價加購限量平溪深澳線提袋，將燈節回憶一同打包帶回家。

同時加碼為回饋參加平溪天燈節活動的民眾，凡於雙北市台鐵夢工場臺北旗艦店、松山店及南港店購買1組DR1000鋼盒+提袋合購組（不限款式）即贈2025年臺鐵月曆1本（原價250元），各店數量有限，送完為止。