北歐豪華 VOLVO 純電產品陣線陸續到齊 打造縝密服務網絡

VOLVO總代理國際富豪汽車將進一步擴展全台現有21個銷售與服務據點，誠摯邀請對汽車事業與VOLVO品牌有高度興趣與熱忱的夥伴加入，攜手打造更為緊密的北歐旗艦級售服網絡，強化服務量能與水準。

VOLVO因應接下來緊鑼密鼓登場全新電動車款，以及熱門車系改款等產品序列所帶來龐大客層，國際富豪汽車將進一步擴展全台現有21個經銷與服務據點，誠摯邀請對汽車事業與VOLVO品牌有高度興趣與熱忱的夥伴加入，期盼擴大打造更為緊密的北歐旗艦級售服網絡，強化服務量能與品質水準，共同帶給台灣VOLVO車主更便利、更豪華、更貼心的賓至如歸享受。

國際富豪汽車於去年將全台展間升級為提供包含整車銷售（Sale）、售後服務（Service）、零配件（Spare part）、訊息反饋（Survey） 以及VOLVO GO（Mobility as a Service） 在內的5S據點，亦是首家導入MaaS（Mobility as a Service）交通行動服務的豪華汽車品牌，在在顯示VOLVO汽車積極拓展台灣市場，多方位全面打造北歐豪華風采的企圖心。竭誠歡迎凡對汽車產業具備專業與經驗、且對申請之經銷區域認識透徹或有獨到見解，擁有完整營運分析、核心管理團隊並符合招募計畫等條件，國際富豪汽車加入VOLVO品牌的大家庭。