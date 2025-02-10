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春節加持 漢來美食1月營收7.82億元創歷史新高

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
漢來美食旗下自助餐品牌「漢來海港」。圖／漢來美食提供
漢來美食旗下自助餐品牌「漢來海港」。圖／漢來美食提供

漢來美食日公告1月營收，單月營收為7.82億元，月增36.3%、年增40.73%，單月業績再創歷史新高。

漢來美食表示，1月營收創新高，主要歸功於長達9天的春節年假，民眾聚餐消費意願需求量高，除了有大量的除夕到初二家庭團圓聚餐，前後又橫跨兩個周末假日，家人朋友出遊之際對於吃喝聚餐，更是成為不可或缺的剛性需求。

漢來美食表示，除夕當天品牌餐廳包括年菜外帶，單日總營收就高達7200萬，創下單日營收歷史新高；而在除夕到初五，所有品牌中營收成長幅度最高的就是以家庭團圓聚餐為主的宴會廳，從台北南港宴會廳、高雄漢來飯店宴會廳、巨蛋宴會廳，3廳6天的總營收比去年成長了13%。

漢來美食表示，品牌營收表現最好的則是海港自助餐，全台7家海港6天總營收有8200萬，比起去年同期成長4%，還有台北南港島語自助餐，是來客數成長最多的餐廳，除夕到初五6天單店用餐總人次達到8553人。

漢來美食表示，觀察今年除夕到初五市場趨勢，比起往年同期除了早早就預定好的圍爐或娘家宴聚餐，因為假期長，民眾外出門逛街機會高，以位於百貨公司的品牌餐廳營收來看，今年較往年多了更多逛街的客人，因此walk in的客人相對增加，高雄夢時代購物中心的上菜片皮鴨專賣店，單店6天的營收就比去年同期成長近1成，表現優秀。

展望今年，漢來美食指出，從北到南都有展店計畫，展店數高達12家，預計會先從全新改造後的高雄巨蛋咖啡廳揭開一整年的序幕，後續有中餐品牌的湯包、福園，名人坊或東方樓，以及人氣居高不下的島語自助餐廳，總店數會增加到全台總共60家。

漢來美食 營收

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