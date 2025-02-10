台鐵推地方創生 北區營運處召開內灣線現勘會議

台鐵公司內灣支線早年是為開發水泥、農林產及煤礦而興建，近年轉型為鐵路觀光支線，其中竹中站到內灣站間仍保持非電氣化傳統鐵路支線的營運形態，是國內少數沒有電車線的鐵路路線，旅客可在車上欣賞沿途的櫻花美景，近距離感受自然之美，懷念的鐵道風情一覽無遺。

台鐵公司化後戮力轉型，除打造觀光列車車隊，透過一列列的火車聯結路線及車站，推動鐵道觀光外，更結合地方特色，發揮創新、創意及創生思維，透過異業合作及設計，吸引人流形成商機，與地方共享共榮。而新竹內灣線也是公司今年推動地方創生的重點之一。

台鐵公司北區營運處日前召開內灣線地方創生現勘會議，會後全員並至新竹站古蹟站房、竹東音樂巷、竹東站前幾散竹東園區、竹東市場、內灣站轉車盤、及內灣商圈現勘。董事長杜微表示，感謝地方大力支持臺鐵地方創生的規劃，未來台鐵會推出「套裝一日週遊券」、「加開特色列車」、以及投入新式「支線觀光列車」等方式，積極推動創造多贏。