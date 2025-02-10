苗栗最大房仲集團去年年銷110億元 宣布啟動碳盤查

因應2025年即將開徵的碳費政策，飛鷹地產宣布與宏碁（2353）策略合作，啟動全方位碳盤查計畫。該計畫並將擴大至飛鷹地產合作店家、委賣物件及其他旗下產業，進行碳足跡分析並提供減碳建議，展現企業對環保永續的承諾。

苗栗最大房仲集團飛鷹地產8日舉行春酒，董事長王銘國表示，面對市場變局與永續發展趨勢，飛鷹地產積極應變，不僅深化商圈經營，更決定啟動碳盤查計畫。

他表示，希望透過與宏碁的合作，在減碳領域領先業界，為未來的低碳建築標準做好準備。

王銘國表示，飛鷹地產力求商圈共榮，2024年成功串聯竹苗商圈各行各業，合作店家數將突破2,000間，涵蓋食衣住行育樂等多元領域，未來將持續拓展更多合作店家，目標1萬家，打造全方位服務網絡，提升區域競爭力。

市場方面，王銘國表示，2024年買賣移轉棟數雖在下半年受第七波打房政策與限貸令影響，第4季急速縮減，房價亦趨緩下跌，但飛鷹地產在苗栗地區銷售表現穩健，不受打房影響，逆勢成長10%，銷售額達110億元。

王銘國表示，儘管房市面臨調整壓力，展望2025年，對苗栗與新竹地區的長期發展充滿信心，將持續深耕區域優勢，滿足市場多元需求。