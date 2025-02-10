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租屋族有福了！北市推租金地圖、2萬棟建物可查

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
優化3結合捷運地圖。圖／地政局提供
優化3結合捷運地圖。圖／地政局提供

台北市地政局「臺北地政找房+」平台，推出全新功能–「建物租金地圖」，地政局表示，租屋族要掌握各社區租屋行情不難，上「臺北地政找房+」動動手指、滑滑地圖就可以。

台北市地政局於110年12月推出的「臺北地政找房+」平台，參考google地圖直覺化查詢方式，以地圖瀏覽式呈現成屋社區及預售建案買賣實價登錄資料，備受好評，已成為民眾掌握區域房價水準和建物歷次交易的最佳利器。

地政局表示，為讓友善便捷的實價資訊更加完整，平台全面升級推出「建物租金地圖」功能，將台北市近10萬筆建物租金實價登錄案例，整合成近2萬棟建物租金履歷，於地圖呈現每棟建物之租金平均單價。

租屋族滑動地圖就可快速了解實際租金行情，點選有興趣之建物除完整收錄歷次租賃實價登錄案例，亦整合建物基本資料、周邊公共設施及全棟租金統計資訊，使用者從單一網站即可掌握區域租賃交易動態及租金行情。

地政局表示，租金地圖有三大優化：

優化1：一鍵切換地圖模式 買房租房隨你選

民眾滑動地圖或輸入指定條件，定位到欲查詢區域或社區（建物）後，透過簡易按鈕即可一鍵切換房價地圖及租金地圖，不需重新定位，輕鬆變換查看該區域社區買賣及租金成交單價，協助市民尋找符合需求的理想住宅。

優化2：一鍵切換均價顯示 房價租金變動更清楚

不論是房價地圖、租金地圖或捷運房價租金地圖，都能切換顯示近一年或歷年均價，民眾可選擇想要了解的歷史價格區間自行進行切換，可掌握更符合查詢當下的價格資訊。

優化3：一次滿足捷運找房、社區找房雙需求

平台獨創的「捷運房價租金地圖」功能，於圖面顯示捷運站周邊平均房價或平均租金。想租屋的民眾可先藉由「捷運房價租金地圖」了解各捷運站周邊租金行情，衡量負擔能力、通勤時間鎖定特定捷運生活圈後，進一步查看該站周邊各社區租金行情及生活機能等資訊，找房查價更有效率。

優化1地圖切換升級。圖／地政局提供
優化1地圖切換升級。圖／地政局提供
優化2均價切換升級。圖／地政局提供
優化2均價切換升級。圖／地政局提供

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