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最親民台積電宅在這！專家：3年漲逾三成、新屋每坪仍3字頭

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄資料發現，從2022年到2024年，短短3年時間，嘉義縣預售屋的平均每坪成交價就從23.4萬元上漲到31.2萬元、漲幅達33%，嘉義市預售屋的每坪成交均價也從26.5萬元漲至34.6萬元，也上漲約30.6%，顯示台積電宣布在嘉義設廠後，帶動區域房市轉熱。中信房屋提供
據實價登錄資料發現，從2022年到2024年，短短3年時間，嘉義縣預售屋的平均每坪成交價就從23.4萬元上漲到31.2萬元、漲幅達33%，嘉義市預售屋的每坪成交均價也從26.5萬元漲至34.6萬元，也上漲約30.6%，顯示台積電宣布在嘉義設廠後，帶動區域房市轉熱。中信房屋提供

據實價登錄資料發現，從2022年到2024年，短短3年時間，嘉義縣預售屋的平均每坪成交價就從23.4萬元上漲到31.2萬元、漲幅達33%，嘉義市預售屋的每坪成交均價也從26.5萬元漲至34.6萬元，也上漲約30.6%，顯示台積電（2330）宣布在嘉義設廠後，帶動區域房市轉熱。

中信房屋嘉義福德加盟店店長陳尚萌指出，台積電的進駐為嘉義縣市創造了大量工作機會，帶動著當地民眾收入水準的提高，對於嘉義房市來說是相當重要的支撐。

陳尚萌表示，近日台積電就有透過嘉義就服平台進行首波徵才，平均年薪可達70萬元以上，顯見台積電的進駐不僅為嘉義縣市帶來了強勁的經濟動能，更創造大量優質工作機會，持續磁吸外來就業人口湧入，並帶動居住需求同步增加。

此外，陳尚萌指出，科技業的薪資行情普遍較高，這也為房市發展提供了很強的支撐力道。最近幾年，不少建商看好嘉義發展潛力，紛紛搶進獵地推案，區域新建案的價格屢創新高，目前嘉義新建案的每坪成交單價普遍都在3字頭以上，個別建案甚至上看4-5字頭。

陳尚萌分析，近年來嘉義縣市的房市遍地開花，像是嘉義縣的太保、朴子以及嘉義市的湖子內重劃區都是嘉科新貴的購屋熱門，太保、朴子在地理位置上更靠近科學園區和高鐵站，具有通勤便利的優勢，而湖子內重劃區則鄰近嘉義市區，擁有成熟的生活機能與完善的學區資源。

他強調，即使近期政府重手打炒房，但嘉義縣市的屋主對後市發展仍持樂觀態度，普遍表現出強烈的惜售心理，再加上目前區內新案供給也較為有限，房價難以向下鬆動。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然嘉義的房價與前幾年相比確實上漲了不少，但相較於六大都會區，嘉義縣市的房價仍屬親民，尤其區域還有不少每坪成交價1、2字頭的中古屋可供挑選，區域房市未來前景看好。

台積電 房市

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