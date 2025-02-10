嘉義房市聞「積」起舞 預售屋房價3年漲3成

去年初台積電（2330）正式宣布進駐嘉義，中信房屋研展室彙整實價資料發現，從2022年到2024年，短短3年，嘉義縣預售屋平均房價從23.4萬元上漲到31.2萬元，漲幅達33%，嘉義市也上漲30%，台積電題材所帶來的房市熱度可見一斑。

中信房屋嘉義福德加盟店店長陳尚萌指出，台積電的進駐為嘉義縣市創造了大量工作機會，帶動著當地民眾收入水準的提高，對於嘉義房市來說也是相當重要的支撐。

陳尚萌指出，近日台積電就有透過嘉義就服平台進行首波徵才，平均年薪可達70萬元以上，引起市場一陣熱議。台積電的進駐不僅為嘉義縣市帶來了強勁的經濟動能，更創造大量優質工作機會，持續磁吸外來就業人口湧入，並帶動居住需求同步增加。

此外，科技業的薪資行情普遍較高，這也為房市發展提供了很強的支撐力道。最近幾年，不少建商看好嘉義發展潛力，紛紛搶進獵地推案，區域新建案的價格屢創新高，目前嘉義新建案的成交單價普遍都在3字頭以上，個別建案甚至上看4-5字頭。

陳尚萌指出，近年來嘉義縣市的房市遍地開花，像是嘉義縣太保、朴子以及嘉義市的湖子內重劃區都是嘉科新貴的購屋熱門，太保、朴子在地理位置上更靠近科學園區和高鐵站，具有通勤便利的優勢。湖子內重劃區則鄰近嘉義市區，擁有成熟的生活機能與完善的學區資源。

即使近期政府重手打炒房，但嘉義縣市的屋主對後市發展仍持樂觀態度，普遍表現出強烈的惜售心理，再加上目前區內新案供給也較為有限，房價居高難下。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然嘉義的房價與前幾年相比確實上漲了不少，但相較於六大主要都會區，嘉義縣市的房價仍屬親民，且區域內其實還有不少1-2字頭的中古屋可供挑選。