因應美國貿易戰背景下的鋼市困局，中鋼（2002）業務部門年輕化，啟動全球大搶單。中鋼董事長黃建智主導，中鋼業務部門年輕化，包括業務副總、助理副總、營業處長等全由六年級生擔綱，新的戰鬥梯隊一下子年輕12歲以上。

上市鋼廠主管說，在鋼市大環境不景氣的情況下，中鋼業務部門重用年輕人，他們幹勁十足而且又有新想法，看好未來與中鋼的業務互動可以走出陰霾、漸入佳境，對內促進組織活化、對外接單增添活力，為鋼界所樂見，市場反應十分正向。

新任中鋼業務副總李家丞對鋼市有精闢見解，並具宏觀視野，能掌握時局綜合判斷；業務助理副總陳威廷長年駐日，豐富的海外國際觸角，墊高部門的全球層次；另一位業務助理副總莊東杰誠懇踏實，為鋼界信任；營業處長陳柏翰聰慧靈活、動能十足，是業務高手，受多位鋼界大老賞識。

上市鋼廠主管指出，中鋼業務部門的大換血在春節後全部到位，這批將才都是六年級生正值盛年，個個身懷絕技，加上中鋼董事長黃建智自身就是業務部門的「老先覺」，中鋼業務能量值達到高峰。

鋼界大老舉例說，有次中鋼年輕的業務主管前來拜訪，纏了大半天不知不覺中就被說服，全盤接受這位主管提出的價格與數量，事後才發現「吉祥物都被他割走了，身上還淌著血」，卻仍微笑著讚歎「這小伙子有一套」；中鋼年輕幹才的能力可見一斑。