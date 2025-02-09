買氣吹冷風建商凍未條？全台38個新案祭優惠搶人 專家：這兩都最多

據591新建案最新統計，六都暨新竹縣中，至少有38個新案祭出送家電或家具，甚至送裝潢等優惠，且大多數落在外圍的蛋白區，以台中市來說，至少有17個新建案推出優惠，光是沙鹿就有九筆新案，桃園市也有九筆建案有優惠，其中四筆在觀音、三筆在龜山區。

林哲緯表示，當前房市固然冷颼颼，以致案場上演「搶人大作戰」，尤其是推案量大的地區，陸續加大促銷力道。

至於業者紛紛祭出促銷，是否意味降價可能性大增，林哲緯強調，觀察部分地區如新北市三重、板橋區，新案銷況仍維持穩健，加上前一波多頭時期建商獲利滿滿，除非真的是財務上被逼到牆角，否則大多數開發商目前是不會輕易下調房價。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，新建案不論是送家電、家具，或送裝潢等優惠，都是為了刺激買氣；消費者如果以「優惠換房價折抵」來跟賣方議價，最終會出二種狀況，第一種既然是給優惠，買方如果不要等於放棄自身權益，價格上不會因此比較便宜。

第二種狀況，部分建案願意將優惠折抵房價、回饋給消費者，但買方必須要有認知「折抵金額不會與贈品價值相當」，如送價值5萬元冰箱，折抵金額可能只有2、3萬元，或甚至更低。

這波新建案優惠促銷中，以甲山林集團優惠攻勢最早、也最霸氣，去年上半年基隆「美麗上城」就祭出超狂優惠，不僅付款低門檻祭出首付7%、工程零付款，更送家電、家具，就連裝潢都全包，帶頭衝買氣。

而今年這波建案促銷，至今是以台中為主，雙北市目前僅「聯鉅北投湛」、茂德旗下「幸福享享」以及土城「合謙上謙城」等三筆。