鋼廠內外銷 醞釀漲價潮…中鋼、中鴻等前景可期

國際鐵礦價格續漲，有望成功挑戰每公噸109美元，將觸及近四個月來高點。業內指出，鐵礦價高、鋼價不得不跟漲，且大陸3月兩會將釋出更多經濟利多，刺激首季鋼鐵需求，中鋼、中鴻、燁輝等台廠內、外銷都醞釀一波漲價潮。

中鋼內部的專家表示，國際鐵礦價格最新收盤每公噸106美元，近一個月漲幅已近10%，並且動能還在延續中，往前上坡高點為去年10月初的109.3元，成功突破的可能性極大。

大陸春節過後各省市地方兩會2025年目標報告向好激勵，對應3月中央兩會將釋放利多訊息有所期待，反映在鋼市上，大陸春節上班首日鋼鐵期貨雖然未開紅盤，但接下來鋼鐵品項連日上漲，日鐵礦砂進口提漲逼近每公噸107美元，鋼鐵期貨行情熱呼呼，現貨方面則因多數工地尚未開工，鋼筋與冷軋持平、其餘小幅探漲。

上市鋼廠主管說，大陸傳統春節假期都比較長，目前下游工地開工率不到8%，鋼材市場實際成交量低、鋼價上漲動力不足，值得注意的是，今年節後鋼材庫存水平明顯低於往年，基本面壓力不大，預期元宵節後鋼市供需回升，市場情緒謹慎樂觀，短期來看鋼價震盪局部上漲，等待需求恢復。另一方面，預期美國總統川普關稅政策可能影響進口鋼材數量，近期美國鋼價持續走高，每公噸上漲20美元以上，加上美國廢鋼2月每公噸會調高30至40美元，帶動熱軋底材進一步上揚，鋼廠最新報價每公噸854至882美元，流通行情約815至838美元，等於進入2月後美國熱軋每公噸再漲40美元以上。

歐洲方面，多家鋼廠第1季接單飽滿行情叫漲，米塔爾熱軋每公噸漲約30歐元，預期第2季價格將再墊高。

中鋼業務副總李家丞表示，世界鋼鐵協會預估今年全球用鋼量會比去年增加2,060萬公噸、達17.7億公噸，鋼鐵市況將是「打底加溫」階段，逐步向上；大陸兩會3月登場，預期大陸將持續刺激剛需，整體看來，第1季末有望出現明顯好轉。

李家丞指出，需求面來看目前屬淡季，加上川普上任政策不確定性高，近期市場處於觀望與保守態度，隨著進入第2季，待川普政策陸續明朗，需求有望釋出，旺季將會來臨。

值得注意的是，中鋼專家說，美國總統川普不斷公開強調，會在短時間內結束俄烏戰爭，加上以色列已初步與哈馬斯達成停火協議。市場認為，若兩大戰事都能順利落幕，鋼界進到全球性的戰後重建，大規模的基礎設施投資和產業重建計劃已經箭在弦上、不得不發。

據信，多家全球跨國投資機構內部，很早就擬定烏克蘭經濟重建計劃，並且與政界、商界共享烏克蘭戰後重建大餅。