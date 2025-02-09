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入住北市新屋最低總價要多少？12區全破2500萬 門檻最低在這區

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄預售屋買賣資料顯示，今年前11月台北市各行政區預售屋平均總價高達4,253萬元。大安區、松山區總價已逼近北市豪宅線的7,000萬元；觀察預售屋交易量，文山區因有大案推出，帶動當地預售市場熱絡，去年平均每月有將近80件的預售交易量，為北市之最。永慶房產集團提供
據實價登錄預售屋買賣資料顯示，今年前11月台北市各行政區預售屋平均總價高達4,253萬元。大安區、松山區總價已逼近北市豪宅線的7,000萬元；觀察預售屋交易量，文山區因有大案推出，帶動當地預售市場熱絡，去年平均每月有將近80件的預售交易量，為北市之最。永慶房產集團提供

據實價登錄預售屋買賣資料顯示，今年前11月台北市各行政區預售屋平均總價高達4,253萬元。大安區、松山區總價已逼近北市豪宅線的7,000萬元；觀察預售屋交易量，文山區因有大案推出，帶動當地預售市場熱絡，去年平均每月有將近80件的預售交易量，為北市之最。

台北市12行政區中，大安區預售屋平均總價為6,602萬元，為台北最貴的一區。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，過去台北市因開發飽和、土地稀缺，以至於預售推案量體較小。

不過陳金萍表示，近年來隨著台灣經濟穩健發展，以及在危老及都更陸續推動下，預售推案量能提升。而位處台北市精華地帶的大安區預售建案價格居高不下，數據顯示，2024年前11月的預售交易中，有將近三成的比例，預售屋總價超過7,000萬元，推升當地的預售屋均價。

至於松山區預售屋均價為6,289萬元，位居台北第二貴。陳金萍分析，松山區位處台北市核心地帶，亦有匯集機場、鐵道、捷運等的交通優勢。該區擁有多元的商圈，包括小巨蛋一帶的百貨、商場外，還有敦北民生商圈的頂級商辦匯聚，各項生活機能成熟完備。

陳金萍說，松山區的區域優勢亦使建商推出不少高總價預售產品。數據顯示，去年前11月的預售交易中，已有超過二成的比例，屬總價超過7,000萬元的預售屋。

2024年前11月文山區預售交易共861件，為台北之首。陳金萍表示，文山區為台北市著名的文教區，再加上綠覆率高、環境舒適宜居及擁有相對親民的房價，與萬華區同列台北市唯二單價百萬內的行政區，吸引不少自住客群的目光。

陳金萍指出，在2024下半年，擁有萬坪基地的「元利四季莊園」正式推出，在台北市的萬坪基地建案相當稀缺，因此也受到許多購屋族群的關注與喜愛，開案後短短4個月間，就累積544件的預售交易，挹注文山區超過六成的交易量。

至於預售市場也相當火熱的中山區，去年前11月預售交易共799件，居台北第二。陳金萍表示，中山區大部分的預售屋以小坪數或套房的住宅為主，對於想擁有台北市門牌的購屋族群也相對容易負擔，深受不少單身、小資族群青睞，推升當地預售市場熱度。

建案 預售屋

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